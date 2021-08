Aramendía: “Apena no poder ingresar a Argentina para correr”

Las restricciones impuestas por el Ministerio de Salud para el ingreso de pilotos extranjeros perjudica al automovilismo argentino. Uno de los principales afectados, Rodrigo Aramedía, dialogó con Carburando sobre esta situación y aseguró que le genera una gran frustración.

“Estamos apenados con todo esto. Ya es prácticamente una certeza que no vamos a correr en La Pampa. Es una verdadera lástima por mí y por mis sponsor, ya que habíamos arrancado un lindo proyecto, donde estábamos peleando el campeonato. Además, el trabajo del equipo se ve afectado al no poder correr ni con mi auto ni con el de Fontes”, comentó Aramendía.

Y agregó: “Esta situación no impacta de la mejor manera en mis sponsor, pero bueno estamos viviendo tiempos de pandemia. Atravesamos una nueva normalidad y uno intenta hacer diferentes cosas, pero hay otras cuestiones que exceden al accionar que cada uno pueda tomar. Mis patrocinadores entienden que yo hago todo lo posible para entrar a Argentina, pero es algo que no depende de mí”.

El piloto uruguayo responsabilizó al Ministerio de Salud por la situación. “Durante el 2020, una parte de la gestión se hacía en el consulado argentino de Montevideo y allí nosotros teníamos que presentar una solicitud. Pero cuando se dio la segunda ola en el mes de marzo, el trámite pasó a hacerse completamente en Argentina y ya nosotros no podíamos iniciarlo ni seguirlo. Tanto Roberto Mayorana, como la gente de Autosports y la CDA del ACA se han involucrado mucho. Les dan el OK desde Migraciones y desde la Secretaria de Deportes, pero es el Ministerio de Salud argentino es el que, por el momento, no nos está dando los permisos y la realidad es que no podemos hacer más que eso”, aseguró.

Rodrigo Aramendía TC2000

Por otro lado, comparó lo sucedido entre el automovilismo y otras disciplinas deportivas: “Me genera lástima y frustración lo que pasa, porque durante todo el 2020 estuve ingresando a Argentina con el mismo protocolo y nunca tuve inconvenientes. Siempre entré con todos los requerimientos que solicitaba Migraciones. Mi comportamiento fue prolijo con todos los sistemas sanitarios y al día de hoy, no contraje la enfermedad. Si bien entiendo que el país intente controlar los números de la pandemia y no permite el ingreso de extranjeros, cuando lees que dejan llegar a equipos de fútbol y después vez que se contagian, es cuando no podes comprender porque no nos dejan entrar. Todo esto me da mucha bronca porque no estoy pudiendo cumplir con mis sponsor ni con el contrato laboral que tengo con el FDC Motor Sports”.

“Lo que le pasa al equipo me golpea mucho porque por motivos ajenos a nosotros, yo no puedo ir a correr y la escuadra deja de percibir ese ingreso. Ellos tienen que sostener una estructura muy grande y de los cuatro autos que tenían en TC2000, hay dos que hace cuatro fechas que no van”, continuó Aramendía.

Otro de los aspectos que resaltó el ex campeón del Superturismo Uruguayo fue cómo cambió la forma de gestionar los permisos desde la explosión de la segunda ola de la pandemia en Argentina. “Como había funcionado todo bien en 2020 y al no haber tenido Covid-19 tanto Fontes como yo, la realidad es que creíamos que solo nos perdíamos la carrera de San Nicolás, que fue el mayo, y después se iba a normalizar un poco la situación debido a nuestro historial. Sabiendo la posibilidad de los descartes, pensábamos que íbamos a tener que usarlos en las dos primeras fechas en las que faltáramos. Sin embargo, fue pasando el tiempos, no pudimos viajar a Paraná y ahora tampoco lo podemos hacer a Toay, así que ya van cuatro carreras en las cuales no podemos ir a competir. En septiembre, Argentina va a flexibilizar la situación de los extranjeros y posiblemente podamos volver a correr, pero el daño ya está hecho”, aseguró.

Por último, Aramendía remarcó que cuando sea autorizado volverá a correr dentro del TC2000 con el FDC Motor Sport. “La idea es continuar con el campeonato ni bien podamos ingresar a Argentina. Sabemos que vamos a estar muy relegado en cuanto a puntos y sin posibilidades de pelear por el campeonato. Hace rato que me di cuenta que no tengo más chances, pero yo tengo un compromiso con el FDC y ellos lo tienen conmigo. En un momento les dije si querían alquilarle el auto a otro piloto, pero me dijeron que me iban a esperar a mí y también se iba a respetar lo acordado. Cuando pueda volver, lo voy a tomar como preparación para el 2022. Así que buscaremos recuperar el alto nivel, ya que considero que la primera carrera me va a costar porque desde la fecha en el Cabalén que no pude participar más en ninguna competencia, pero bueno pondremos todo para terminar el certamen de la mejor manera”.