Apareció la voz que faltaba: Chilavert estalló y descalificó a Matera, excapitán de Los Pumas

Los Pumas fueron noticia estos últimos días por dos hechos para nada agradables. Primero, por no realizarle un homenaje a Diego Maradona y segundo tras los tuits de Pablo Matera que salieron a la luz en el que realizó comentarios xenófobos y racistas. Aquellas aberraciones hicieron que le sea quitada la capitanía y también recibió el repudio de distintas figuras del deporte.

El exarquero paraguayo José Luis Chilavert fue uno de los que salió al cruce del jugador del Stade Frances. “Sr. Pablo Matera los bolivianos y paraguayos somos personas honestas, trabajadoras, pero no racistas. Usted le hace mucho daño al rugby y a su hermoso país. Tu no has ganado nada”, escribió en la red social del pajarito Chila.

Enfurecido por la discriminación del rugbier, Chilavert continúo criticándolo por Twitter y horas más tarde disparó nuevamente contra Matera. “Sr Pablo Matera usted dañó al rugby argentino y el rugby no lo pulió. Respete a los bolivianos y a los paraguayos, FERNANDO BAEZ SOSA VIVE. Solo fui 3 veces el mejor del mundo. Orgulloso de ser Paraguayo “, concluyó.

Los mensajes racistas de Pablo Matera, jugador de Los Pumas

“Linda mañana pa salir en el coche a pisar negros”, fue uno de los primeros comentarios. Es de 2012, cuando Matera tenía 19 años y jugaba en Alumni. Este lunes, cuando los tuits comenzaron a reproducirse en las redes, el jugador decidió dar de baja su cuenta de Twitter y, con ello, todo el contenido. Tarde: ya circulaban las capturas de pantalla.

Otros mensajes de Matera:

- “Hombre boliviano porta mp3 con auriculares de ipod. Prueba suficiente para encarcelarlo por robo y pérdida del mismo” .

- “El odio a los bolivianos, paraguayos, etc. nace de esa mucama a la que alguna vez se le cayó un pelo en tu comida” .

- “La gorda me sigue mirando fijo jajaja pobre gorda no le voy a dar mi asiento, eso no es embarazo, no, no cuenta” .

-”Cómo se la come el hijo de mil puta ese Mario Davis Ce, nombre de judío” .