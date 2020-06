Apache contundente: “No voy a dejar que me falten el respeto, pero lo hablaremos en privado”

El Apache reconoció que el calificativo de que era casi un e xjugador no le cayó nada bien y aseguró que no se deberían hacer públicas las diferencias sino que se deberían resolver puertas adentro.

Previo a confirmar que continuará en Boca por seis meses más, el delantero Carlos Tevez se refirió a las declaraciones de los integrantes del Consejo de Fútbol del Xeneize Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, quienes aseguraron que al momento de asumir el mando del club, el Apache era prácticamente un exjugador: “No voy a dejar que me falten el respeto, pero lo hablaremos en privado”.

“Estoy en Maipú y no escucho ni veo nada, pero obvio que me llegó y, como a uno le cuentan como fue, le molesta. Creo que todo esto debería quedar puertas adentro y si tenemos alguna diferencia, no se puede hacer público. El bien para Boca es que nos sentemos, hablemos y si me tienen que decir algo, que me lo digan. Tampoco voy a dejar que me falten el respeto, pero queda acá y lo hablaremos en privado”, sostuvo Carlitos en diálogo con Radio La Red.

Claramente con un tono conciliador aunque sin dejar de demostrar su molestia por las palabras de los dirigentes, Tevez remarcó sus intenciones de irse del club en la mejor de las maneras: “Cada uno tiene su opinión y pueden decir lo que quieran. No pasa nada, uno entiende la situación y un montón de cosas. Yo me quiero ir bien de Boca, no me quiero ir peleado con absolutamente nadie, pero no voy a dejar que me falten el respeto”.

De todas maneras, lejos de plantear la situación como una ruputura en su relación con los dos exjugadores del Xeneize y actuales dirigentes, Tevez fue claro: “Yo juego para la gente de Boca, no juego ni para Raúl ni por nadie más. Tenemos que estar todos juntos. No la gano solo. Nos diremos las coas en la cara o no, nos abrazaremos y listo. Le diré a Raúl ‘boludo, vení y decímelo a mí, no a la prensa’, él me agarrará la oreja como siempre, le daré un beso y un abrazo. Tenemos que estar todos juntos para ese objetivo que es la Libertadores”.

Al mismo tiempo, al ser consultado sobre su vínculo con Jorge Amor Ameal, presidente del Xeneize, Tevez reconoció que mantienen una relación de respeto mutuo: “Eso nos ha ayudado mucho a los dos a seguir en Boca, aunque tengamos diferencias, nos respetamos por el bien del club”.

Las declaraciones del atacante llegan luego de que tanto Cascini como Bermúdez en diferentes oportunidades durante la pasada semana se refieran al nivel del futbolista cuando asumieron el mando del club en diciembre del año pasado. “Vale indicar que cuando asumimos el compromiso de estar en el Consejo de Fútbol, Tevez era un exjugador de fútbol. Venía muy golpeado, no tenía la confianza que se merecía y un protagonismo que no estaba tan claro. Para mucha gente, Tevez estaba de salida y nosotros llegábamos a darle el puntapié de salida”, sostuvo el Patrón en diálogo con Líbero.