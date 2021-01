Ángel Di María y su deseo que Messi juegue en el PSG: “Siempre tuve la ilusión de jugar con él en un equipo”

Barcelona está en vilo por la continuidad o no de Lionel Messi. El astro argentino finaliza su vínculo en junio de este año y podría negociar libremente con cualquier otro equipo del mundo. Hay dos clubes que pican en punta: Manchester City y PSG. Más allá de esto, Leo podría quedarse en el conjunto culé, su casa de toda la vida. El elenco inglés sueña con juntarlo nuevamente con Pep Guardiola, mientras que en Francia se ilusionan con que vuelva a compartir con Neymar.

Ángel Di María se refirió a esta chance y fue contundente: “Tuve posibilidades de ir al Barsa en su momento...Pero no se dio. Ahora apareció nuevamente la oportunidad. Creo que sería hermoso compartir equipo con Leo (Messi)”, dijo.

Además, Fideo agregó: “No podría pedir nada más en el fútbol si me toca compartir equipo con Messi. Tuve la chance de estar con Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappé....Sería realmente hermoso”.

En la misma línea, el argentino bromeó: “Mi mujer me dijo que si Messi viene a PSG, le tengo que hacer el asado...Así que con eso te digo todo, me encantaría que él pueda venir y yo me pueda quedar”.

Por último, se lamentó por no haber conseguido ningún título con la Selección Argentina. “Todos saben que quiero ganar algo con la Selección Argentina”, concluyó en diálogo con TyC Sports.