Angel Clemente Rojas: “Antes de morirme me gustaría darle un abrazo a Ortega”

El ídolo de Boca Angel Clemente Rojas, emblema del Xeneize de la década del sesenta y comienzos de los setenta, dijo que el futbolista que más se asemejó a él fue Ariel Arnaldo Ortega, emblema de River.

“Antes de morirme, me gustaría decirle al “Burrito” Ortega que fue el jugador más parecido que vi a mí después de retirarme”, contó Rojitas en una entrevista con el programa radial Super Deportivo, que se emite por Radio Villa Trinidad.

“Yo lo veía y cómo quebraba la cadera, cómo amaga. Me encantaría decírselo. Ese tenía mi estilo y mis movimientos. Me quedé con él, que fue el mas parecido y el que mas impactó me dio. Me gustaría felicitarlo y darle un abrazo”, expresó el ex futbolista nacido en Sarandí.

El domingo vuelven a verse las caras Boca y River. Definen en la Bombonera uno de los clasificados a semifinales de la Copa de la Liga. Rojitas, quien construyera su idolatría en base a buenas actuaciones en los Superclásicos, opinó que el equipo de Miguel Ángel Russo “tiene que atacarlo”.

“Si yo fuera Russo pongo a Pavon, Villa y Tevez. Boca tiene que salir a atacarlo a River. Es un clásico medio caído. River aflojó un poco. Los tres chicos del medio levantaron al equipo. Yo los pongo junto a Villa a Pavón son importantes y te definen un partido. Son clásicos, Boca puede imponerse. Creo que Boca a atacar mucho”, contó el ex delantero.

Las dudas de Russo de cara al domingo pasan por la defensa: el dilema si mantener la línea de cuatro defensores o volver a probar la variante de la línea de tres.

“Lo mas firme que tiene Boca son Izquierdoz y Lisandro López por seguridad. Yo prefiero a ellos, antes que a los otros muchachos”, opinó Angel Clemente Rojas.