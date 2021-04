Anfibios y Anfibias: pioneros y campeones en el hockey subacuático

El equipo mendocino de hockey subacuático Anfibios es el flamante y último conquistador nacional , tras un largo año sin competencia por la pandemia. Fue en Santa Fe, en donde el equipo masculino se coronó y el femenino se consagró subcampeón.

Anfibios es el mejor equipo del país en este deporte, que es relativamente nuevo, pero del cual, Mendoza es una de las pioneras. Fue de las primeras tres provincias que comenzó con la disciplina a principio de siglo, junto con Buenos Aires y Santa Fe. Comenzando con equipos mixtos porque el número de diez por equipo no alcanzaba. Luego, el encanto y el entusiasmo se fue transmitiendo entre familias y amigos, y Anfibios fue aumentando en jugadores hasta poder hoy decir con orgullo que, además de la categoría elite, tienen otra juvenil.

Anfibias y Anfibias es el elenco que mayor presencia tiene en torneos Nacionales y cuyos equipos es el que más les aporta a los seleccionados argentinos. Desde el 2002 hasta la fecha, Mendoza viene creciendo paulatinamente en esta disciplina, considerando que no todas las piletas cubiertas son adecuadas para desarrollarlo, pero de igual manera se intenta fomentar. Tanto en Anfibios, como también en Equal y en Stingray, se busca que el hockey subacuático logre mayor alcance en la provincia, sobre todo, en categorías formativas.

Para conocer de qué se trata el hockey subacuático, Los Andes habló con algunos de los protagonistas de Anfibias. Con extremo cuidado de protocolo en el natatorio, el equipo femenino nos recibió en su horario de entrenamiento. Hablamos con su entrenador Fabricio Simón, quien además forma parte del elenco masculino, y con la primera mujer en practicar este deporte en la provincia, Carla Brebbia.

Así inició todo: Brebbia, la primera de las Anfibias

El equipo mendocino se subió al segundo escalón del podio en Santa Fe.

Todo comenzó con la familia Domínguez y Femenía, quienes practicaban buceo; pero al descubrir el hockey subacuático encontraron otra forma divertida de hacer deporte bajo el agua. En principio se hacían equipo con el núcleo familiar y de allí surgieron atletas de elite, como Catriel Femenía, primer mendocino en integrar el seleccionado y en dirigirlo.

Carla Brebbia es la primera mujer en jugar al hockey subacuático y según recuerda “éramos como un equipo de familias. No éramos muchas mujeres en el país y en principio los encuentros eran de equipos mixtos, porque es de los pocos deportes que en el agua se equipara el peso y no difiere tanto en fuerza durante un partido, permitiendo jugar juntos, con diferentes edades”, contó Carolina, quien está casada con Alfredo Domínguez, también pionero y jugador como sus tres hijos Hernán, Paula y Manuel.

“A la actividad la fuimos promocionando en las escuelas de verano, clubes de natación, amigos y muchos de esos chicos son los campeones de hoy”, contó Carla quien aún forma parte del elenco femenino.

“Nuestro hockey comenzó muy recreativo jugábamos con nuestros hijos, que después crecieron y continuaron el legado. Todos íbamos a los encuentros, de los grandes de 40 al más chico de 12. Nos conocíamos todos, con los otros equipos también, estaban igual que nosotros cuando todo esto empezó”, amplió Carla.

A lo que Simón agregó: “Después los más jóvenes quisieron competir, trabajar de manera diferente, con capacitaciones, con entrenamientos físicos. Y el elenco femenino fue el primero en tener entrenador, y de ahí, el resto. Es más, con las chicas se desarrolló todo un sistema de señas y es el único a nivel nacional que lo tiene”, confió quien lidera el cuerpo técnico junto a Agustín Fizzolatto.

Justamente, “Catriel Femenía, fue quien, como técnico le dio el salto a disciplinar como equipo competitivo a Anfibias. E incluso después dirigió la Selección Argentina”, agregó el actual formador.

Las hockistas subacuáticas se consagraron subcampeonas en el Nacional desarrollado en Santa Fe.

Lo positivo y lo negativo

“Anfibios y Anfibias siempre tiene equipos, jugadores y jugadoras disponibles para viajar. Tenemos planteles numerosos y por eso contamos con equipos de juveniles y elite. De hecho, cuando tenemos que competir afuera solemos presentar dos elencos por rama para que jueguen todos. Y cuando las competencias se realizan en la provincia, hasta tres”, dijo el entrenador como una de las cosas positivas que tienen estos equipos, su crecimiento.

-¿Cómo debieron hacer durante la pandemia?

-La pandemia afectó mucho, en algunos casos. Pero hicimos trabajos físicos, de relajación y fundamentalmente de apnea. Y se intensificó con el acompañamiento de psicólogos para contrarrestar.

-¿Qué es lo que ven como negativo en Mendoza para la práctica del hockey subacuático?

-Entre las falencias para el desarrollo del hockey subacuático es que no hay piletas preparadas en Mendoza, y las que se pueden adecuar, no las prestan. Otra cosa es que es un deporte amateur, todos los gastos corren por nuestra cuenta.

En Anfibios hay un historial importante, “fruto del trabajo que comenzaron los Domínguez y Femenía y ahora lo continuamos nosotros”. El elenco masculino cuenta en un historial de 16 campeonatos nacionales desde el 2010 mientras que el femenino tiene 6. Y “eso motiva a seguir adelante”.

Y como dato curioso, en el 2017 tres equipos de Anfibios llegaron a la final, haciendo podios: fueron campeones el equipo de las chicas y en varones elite venció a Anfibios sub 23. Una cosecha óptima, sin lugar a dudas.

Selección y cómo esta Argentina a nivel mundial

A nivel de selección, antes se elegía a dedo, por conocidos o porque había escasez de jugadores o jugadoras. Y desde hace un tiempo, se hace una preselección. Actualmente, la Asociación Argentina tiene a un head coach de Colombia, Sebastián Lugo Márquez, quien estableció una formación de juego para todo el país y un proceso selectivo para los equipos. Desde allí se iniciaron selecciones físicas y técnico-tácticas de hockey; y Argentina comenzó a presentarse en torneos juveniles.

El mejor puesto conseguido por Argentina fue en el Mundial de Canadá 2018 , que se ubicó en el puesto 10 el masculino y 11 el femenino . En tanto que, en el Mundial de Inglaterra para divisiones más bajas, en varones U19 lograron ubicarse en el séptimo; Sub 24, décimos y en esta misma categoría pero de damas, las chicas quedaron sextas.

“Argentina está bastante más abajo que las potencias. Pero nos ubicaríamos en el segundo pelotón. Las potencias son Nueva Zelanda, Francia, Turquía, Gran Bretaña, Colombia, e incluso EEUU, Australia, España y Canadá están un poco como nosotros, en la línea media”, confió Simón.

Mendoza es puntal nacional del hockey subacuático

¿Qué es el hockey subacuático y cómo se juega?

-Origen: La Armada Británica inventó el hockey subacuático en la década de 1950 para mantener a sus buzos en forma y mejorar su capacidad de moverse y trabajar eficientemente bajo el agua. Poco después el juego llegó a Australia y se ha convertido en un deporte rápido, dinámico, jugado en más de 20 países.

-Se juega en una cancha de 25x15, con una profundidad que ronda entre los 2 metros a los 3,65.

-Son equipos de 10 jugadores. Se juega seis contra seis y hay cuatro jugadores por elencos como relevos.

-El juego consta de 2 períodos de 15 minutos y un descanso de 3 minutos en la media parte. En cada partido cada equipo dispone de un tiempo muerto de 60 segundos. El juego es detenido por cualquier infracción en los últimos 2 minutos del juego.

-El secreto de este juego, además de tener como particularidad disputarse bajo el agua, es el trabajo de apnea (la suspensión voluntaria de la respiración dentro del agua mientras se recorren largas distancias o se desciende hasta grandes profundidades) sin perder de vista el stick, que se desplaza en el fondo de la pileta.

-Para jugarlo se debe utilizar, snorkerl, máscara, aletas, guantes y stick (de plomo recubierto de plástico, con un peso de 1,5 kg).

-Los equipos comienzan en cada extremo de la piscina con una mano en la pared. La pastilla está en el centro de la piscina. Cuando el árbitro suena el silbato, los dos equipos compiten para obtener la posesión de la pastilla. Hay una cancha en cada extremo de la zona de juego; es de 3 metros de largo con una pendiente desde la parte delantera hacia la pared posterior. El gol será válido cuando la pastilla entre totalmente dentro de la zona de gol.

-Se trata de un deporte sin contacto, un jugador no puede impedir al otro jugador con su mano libre. No hay regla de offside; sin embargo, el acompañamiento y la obstrucción no están permitidos. La pastilla no debe basarse en el guante o llevar en la parte superior del palo o detenida intencionadamente por cualquier cosa que no sea el palo.

-Lo mejor de todo es que se trata de un deporte que no causa lesiones por correr, parar y empezar repentinamente.