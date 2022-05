Andrea Landi hace historia: es la primera mujer en un alto cargo de la Liga Mendocina de Fútbol

Omar Sperdutti asumió como nuevo presidente de la Liga Mendocina, y con él, el resto de la Comisión Directiva cuya Vicepresidente Segunda es Andrea Landi, pionera por ser la primera mujer en ocupar un cargo en la entidad madre del fútbol provincial.

La presidente de Luján Sport Club, ya tiene antecedentes en dirigir una institución deportiva y no sucumbe ante cada decisión determinante. Marcó un momento bisagra en el club del Bajo, durante el 2015-2016, y después retomó en enero 2020 hasta la actualidad.

Por su desempeño es que se ganó su lugar para abocarse a un rol no menos importante que aquellos que incluyen la competencia: “En Liga mi función, mas allá del título de Vicepresidenta Segunda, es trabajar junto a un grupo de personas, con Rafa Iglesias de La Gloria, Berbel de Guaymallén, en una Comisión de Asistencia a los Clubes. En eso nos queremos enfocar, en ayudar a los clubes para no apartarnos del objetivo social de la Liga que es el de brindar igualdad y oportunidades a todos los chicos de la provincia”, confió la flamante dirigente de la LMF.

Andres Landi (Vice 2°) junto a Omar Sperdutti (Presidente) y Ezequiel Gentil (Asambleísta de Luján)./Gentileza

Siempre pionera, marcando el camino sin ser consiente de ello, Andres aseguró que “es mi primera vez en la Liga Mendocina. No fui consejera anteriormente. Anoche fue la primera sesión, a la mayoría de los dirigentes los conozco, más - menos, pero hemos tenido reuniones previas y soy muy optimista. Creo que si el presidente nos da lugar para poder desarrollar lo que queremos, que es asistir a los clubes desde lo legal, lo contable, para que obtengan beneficios, subsidios, poder visitarlos y poder colaborar con ellos, será muy positivo. Porque estoy segura de que no habrá problemas. Porque si esta tarea se hace desinteresadamente, con transparencia, con gusto, de corazón, es imposible que las cosas salgan mal”, expresó Landi.

-¿Cómo lo estás viviendo?

-Con mucha naturalidad. Gracias a Dios no siento ningún tipo de presión, trabajo muy cómoda con todos. Mi experiencia es que siempre me sentí de igual y igual. Si bien no tengo hijos varones, ni tengo un conocimiento acabado del juego, mi tarea es gestionar, administrar para el club como institución. Y con ese mismo objetivo llegamos a la Liga.

-¿Qué recomendás para que más mujeres se involucren en las instituciones del fútbol mendocino?

-Como mujer mi experiencia es buena. Cualquier mujer con ganas de participar, lo puede hacer. En Luján hay mujeres que integran la CD y todas trabajamos de igual manera. Siempre dije que la mujer, no es ni mejor ni peor que el hombre, pero tiene una forma más ordenada de trabajar. Recomiendo a todos los clubes que den lugar a madres y mujeres con inquietudes y ganas de sentirse útil en el club, porque actualmente no existen diferencias. Hay buenas gestoras en las instituciones. Desde mi experiencia personal considero que siempre hay lugar para nosotras. Siempre somos bien recibidas y respetadas. Nunca me sentí incómoda con socios, hincha ni dirigentes. Todas las mujeres tienen la posibilidad de acercarse a los clubes. La mujer tiene que participar en todo.

-¿Cuál es tu primer paso en esta gestión?

-Lo primero que desde la semana que viene comenzaremos a trabajar con los distintos clubes, de distintas zonas, será verificar las inscripciones en Registro Clubes de Barrio de la Nación. Es necesario para que accedan a subsidios. Desde el lunes se comenzará a citar a los clubes para ver la situación de cada uno y gestionar beneficios.

La nueva mesa directiva de la Liga Mendocina de Fútbol

Presidente Omar Sperdutti

Vicepresidente 1º Carlos Quiroga (Gutiérrez)

Vicepresidente 2º Andrea Landi (Luján)

Tesorero Ricardo Morales (Maipú)

Protesorero Heber Reynoso (FADEP)

Secretario Manuel Gil (Rodeo del Medio)

Prosecretario Damián Cartelone (Palmira)

Tribunal de Penas

Carlos Vallejo (Maipú), Aldo Tillar (CEC), Rubén Politino (Independiente R.), Hector Liotta (San Martín), Daniel Sabato (Eva Perón)

Consejo de árbitros titulares

Ariel Savatini (Maipú), Alejandro Arco (Luján), Germán Malovini (Gutiérrez), Oscar Escudero (Boca Jrs.), Diego Córdoba (Andes Talleres), Julián Formica (Andes Talleres), Carlos Gallardo (Academia Chacras), María Riquelme (SOEM Ferroviario)

H. Tribunal de cuenta titulares

Oscar Rosales (Maipú), Guillermo Mathus (Palmira), Cristian Carricondo (San Martín)

H. Consejo de seguridad

Presidente Daniel Mazzola, Secretario Oscar Salas

Departamento de Fútbol Infanto Juvenil

Presidente Walter Rojas (Gutiérrez), Vicepresidente Armando Torres (Municipal G.C), Secretaria Cristina Posas (Maipú)

Departamento de Fútbol Femenino

Presidenta Giuliana Díaz, Vicepresidenta Aixa Sperdutti

Departamento de Fútbol Sala

Presidente Fabio Alenda

Departamento de asesoramiento y asistencia de los clubes asociados

Andrea Landi, David Berbel, Rafael Iglesias

Asesores de presidencia

Carlos Castro, Damián Reyes, Facundo Lucero, Fernando Martinez, Diego Reyes, Rafael Iglesias

Coordinador de selecciones juveniles

Carlos Cesar Sperdutti

Coordinador Deportivo

Renzo Sperdutti