Andes Talleres, pionero dentro del hockey patín de nuestro país

Andes Talleres es un club por excelencia dentro del deporte provincial y siempre, algunas de sus ramas, da la nota. En esta oportunidad, con una historia poco particular dentro de las instituciones que se dedican al hockey patín. ¿Qué pasó?: es el primer equipo de la Argentina en tener su propio álbum de figuritas. La iniciativa nació en la subcomisión de esta disciplina que además ideó una nueva camiseta para la rama. “En un principio hablamos de algo con todas las categorías, pero eso quedó en stand by porque no sabíamos cómo implementarlo y pensamos que no llegaríamos con el presupuesto. Luego, un día vi en redes sociales que había una casa editora en Mendoza y observé que habían hecho álbumes de fútbol. Hicimos las consultas y vimos que era posible. Somos los primeros en hacerlo en la provincia en una disciplina que no sea fútbol”, comentó Fabio Leiva, uno de los ideólogos.

“Todos los viernes -añadió Leiva- en el instagram del club promocionamos el álbum y nos ha ido bastante bien en ventas. Tal vez nos hubiera ido mejor sin pandemia, pero ya está en carpeta hacer otro en el futuro, pero con más figuritas actuales y de jugadores históricos”.

El álbum tiene un diseño dinámico y consta de 34 figuras tanto de los equipo de primera en damas y caballeros; además de los escudos y los planteles campeones de Liga Nacional 2012 y campeón sudamericano 2016 en caballeros, como así también las formaciones históricas campeonas sudamericana de 2016 y campeonas argentinas 2019 y una foto del estadio Salvador Bonanno.

Los hacedores de figuritas

Es interesante observar que pese a la pandemia algunas personas no se han amilanado y siguieron con sus proyectos y, a pesar de todo, les fue muy bien. Es el caso de Javier Giana, Oscar Pons y Walter Barrionuevo que aprovechando el tiempo disponible, sobre todo al inicio de la cuarentena, dieron a luz una idea que desde hace rato tenían en mente. “Somos coleccionistas de toda la vida y nos conocimos en plaza independencia, en el 2014, ahí nos juntábamos para intercambiar figuras y así se fue formando una amistad, por lo que luego, en 2016 fundamos un club de coleccionistas. A partir del contacto y la amistad se fue consolidando y en algún momento ideamos tener las colecciones de los clubes de la liga mendocina que ninguna editorial lo hacía y así nació ‘Figupedia’. Le pusimos así porque es como una enciclopedia de figuritas” dijo Oscar. A lo que agregó: “La idea es darle un formato tipo revista a los álbumes pero sin dejar de lado la pasión de pegar figuritas. En junio de este año lanzamos el primer álbum que fue el de Gutiérrez Sport Cub y después de Huracán las Heras, y por esa difusión nos contactaron de Talleres, desde la rama de hockey patín, y en ese momento se nos abrió el abanico de disciplinas y nos dijimos porque no hacerlo”.

Los álbumes han tenido mucho éxito y aceptación por parte de los hinchas, en lo que es un emprendimiento es único en el país. “Panini es la única editora en el país que hizo, a principios del 2000, álbumes exclusivos de River y Boca, pero nunca se hicieron de otros clubes. Entonces nosotros le damos la oportunidad por primera vez a cada club de tener su álbum oficial”.

En la actualidad la editora tiene seis álbumes editados que son de los clubes de fútbol: Gutiérrez, Huracán Las Heras, Luján SC, Andes Talleres y Algarrobal, además del álbum de Andes Talleres de hockey. Están por salir los de Atlético Argentino y Academia Chacras. “Además nos han consultado de Andes y Colón de Alvear, El Fuerte de San Carlos y de Atlas de la ciudad de Punta Arenas en Chile” apuntaron desde Figupedia.