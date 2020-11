Los grandes equipos de Mendoza necesitan una brújula. Godoy Cruz aún no encuentra el norte en la recién nacida Copa de la Liga Profesional; en tanto que, Gimnasia e Independiente no saben aún cuándo inicia el campeonato de la Primera Nacional, generándole un futuro incierto en lo que resta del 2020. Lo mismo pasa con Maipú y Huracán, en el Federal A.

El Tomba no levanta vuelo

Para empezar, tomaremos al único equipo mendocino que está en competencia. El Expreso está en un nivel privilegiado, es uno de los más seguidos actualmente, uno de los grandes del interior del país, pero aún no despega del fondo tras de la zona 3, después de dos fechas.

Podríamos justificar que se trata de un grupo difícil por los rivales que le tocó, es decir, River, Banfield y Central. Los dos últimos ya vencieron a Godoy Cruz. El primero fue 2-1 y el segundo 1-0. Hasta el momento, el único gol para el elenco mendocino lo hizo el lateral Hugo Silva. Le queda aún el elenco de Núñez por enfrentar y completar la primera rueda.

El “Millo”, si bien arrancó mal, se retractó el sábado frente a Rosario Central. Por lo que, seguramente, el técnico Diego Martínez, quien ya hizo sus pruebas de esquema en dos complicados duelos (primero con un 3-4-1-2 y 4-2-3-1), buscará usar toda la artillería dispuesta y, por qué no, darle una vuelta de rosca para un mayor peso ofensivo.

No es posible ignorar que en sus partidos anteriores no tuvo a sus maquinistas. El Expreso fue lento y con imperfecciones, y lo seguirá siendo si no hay un cambio rotundo.

La premisa será darle potencia, cambio de ritmo y una posesión del balón con efectividad, algo que aún no sucedió y que el entrenador pretende que se efectivice.

Es comprensible la renovación en la delantera tombina, el cambio de aire siempre es necesario, pero algo de experiencia para el choque ante River en el Malvinas, no estaría mal.

De lograr la victoria, podría ser un comienzo para buscar clasificar a la Fase Complementación de Copa 2020, cuyo ganador tendrá chance de disputar el boleto para la Sudamericana 2021. El elenco del “Muñeco” Gallardo llegará a Mendoza con ausencias significativas, lo cual podría favorecer ampliamente al conjunto bodeguero.

Armani y Montiel fueron convocados para la Selección Argentina; Paulo Diaz para la Selección de Chile; Santos Borré fue aislado por coronavirus; Nacho Fernández está lesionado; De La Cruz está en su seleccionado de Uruguay y lo mismo con Robert Rojas en la de Paraguay. Encima, el Tomba será local.

No obstante, en el inicio de la segunda rueda tendrá dos compromisos más en casa, frente a los verdugos Central y Banfield. El cierre lo hará de visitante, posiblemente en cancha de Independiente con River como anfitrión. Para entonces, Godoy Cruz tiene que haber hallado el norte, para un camino promisorio.

Incertidumbre en la Primera Nacional

Amistosos van y vienen. Pero del campeonato, no se sabe nada. La incertidumbre por cómo continúa, fastidia. Finaliza el año y aún no se llega a un acuerdo en cuanto al formato de disputa. Es cierto que la pandemia tuvo un impacto extremo en todo sentido, tanto que para la categoría corrieron ya ocho meses sin competencia, después de que la AFA la diera por finalizada.

En un principio se postuló el 7 de noviembre el inicio de la Primera Nacional, después se desplazó al 21 de noviembre, y no hay fecha en concreto.

Mientras tanto, los elencos se mueven con partido amistosos desde que la Nación permitió las actividades en el fútbol. Intentan fortalecerse e incorporando jugadores, pero ante la nada misma.

Tanto Independiente Rivadavia como Gimnasia, disputaron ya cuatro partidos de preparación mientras se aguarda una definición desde AFA, con respecto a qué sucederá con San Martín de Tucumán, el centro polémico tras reclamar uno de los dos ascensos ante el TAS. Y de las propuestas que se analizan para el nuevo formato, se desata otra polémica: muchos aducen que se favorecerían a otros clubes, que sin chances al término del anterior torneo, podrían acceder a una lucha por subir de categoría, como son Tigre y Barracas Central.

Se analizan las propuestas

Un borrador dice que del 7° al 16° (10 equipos) de cada zona jugarían una eliminatoria directa y los ganadores se sumarían a los equipos que terminaron entre el 2° y el 6° puesto de la misma zona (serían otros 10 equipos). A los cinco que queden, se les sumaría Atlanta en el grupo A y San Martín de Tucumán en el grupo B, que son los punteros. De los tres que queden en cada zona, el mejor ubicado en la tabla pasa a la final de zona. Los otros dos se eliminan en cancha neutral y el ganador va a la final de zona. El ganador de esa final juega por el primer ascenso con el ganador de la misma instancia en el otro grupo, el perdedor va a la semifinal de zona por el segundo ascenso. El que gane la semifinal de zona juega por otro ascenso con el perdedor de la final por el primero.

Otro borrador pretende agrupar a los equipos en varias zonas, para que se vayan eliminando, pero al parecer no convence a todos.

Mientras tanto, y para buscar el ritmo competitivo -o al menos eso se pretende- los equipos mendocinos siguen jugando amistosos. Para el Lobo, que quedó 7mo. en la zona B, fueron mejores los resultados Se probó en dos ocasiones con el Tomba, empatando en Coquimbito (0-0) y ganándole en el Malvinas (2-0). Y además triunfó sobre Huracán Las Heras por 3-1 y contra el Deportivo Maipú por 2-0.

Por su parte, la Lepra, que quedó 13° de la zona A, perdió en dos encuentros: contra Godoy Cruz 0-3 y frente a San Martín de San Juan 0-1; y ganó en otros dos, contra el Cruzado 1-0 y ante el Globo, 2-1.

El Federal A, en la dulce espera

Tomando como base el arranque del torneo de Primera Nacional, recién entonces se empezará a analizar el inicio del torneo Federal A. Es decir que la fecha es también incierta y Huracán Las Heras y el Deportivo Maipú, siguen en la dulce espera.

Esta semana debería concretarse una nueva reunión entre dirigentes y representantes del Consejo Federal para definir el formato a jugar: si con play off o en zonas de 5, tomando en cuenta los equipos que confirmaron su participación.

En principio, la fecha de inicio iba a ser el 21 de este mes, pero tras lo antes mencionado con la Primera Nacional, se postergará. Desde los clubes locales presumen que será en diciembre.