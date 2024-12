“Amigo invisible”: el curioso regalo que recibió Franco Colapinto del piloto que lo reemplazará en Williams

Lamentablemente, Franco Colapinto no tendrá un asiento en el calendario de 2025 de la Fórmula 1. Sin embargo, al ser uno de los pilotos que finalizó la temporada, participó en varios eventos de marketing de la competencia. Uno de los últimos fue el “Secret Santa”, a lo que normalmente se lo llama como “amigo invisible”. Por eso, el argentino recibió un curioso regalo de parte de un colega.

¿Qué es?”, preguntó al comienzo Colapinto mientras abría los regalos, que finalmente se develó que eran un set de plastilinas y un rompecabezas que se hace pizarrón. “Lo compró en Qatar. Es obvio que no sabía qué comprar y lo hizo a último minuto. Gracias a la persona que compró esto”, agregó. Luego, los organizadores le revelaron que el autor de los obsequios era Carlos Sainz, futuro piloto de Williams.

“Me voy a pasar todo el fin de semana tratando de armar esto. Soy muy buen artista. ¿Qué es esto? Nunca lo vi en mi vida. Pensé que eran como lapiceras”, dijo Franco tratando de mostrar lo que le había regalado el español. Luego, el argentino tomó las plastilinas y propuso hacer el auto de Williams. “Estos colores no los necesitamos. No nos gusta mucho el rojo, son de Ferrari”, expresó mientras agarraba las arcillas y las tiraba por el balcón.

“Gracias, Carlitos. Lo usaremos para algo bueno. Los rojos los pueden buscar ahí, no los necesita, ya no está en Ferrari. Se lo voy a dejar en la habitación a Carlos”, aseguró Colapinto. Y concluyó: “Feliz navidad, espero que pasen unas muy lindas fiestas con sus familias, con sus seres queridos, que disfruten mucho. Que tengan unos regalos un poco mejores que estos. Gracias, Carlos, es mentira, son los mejores”.

Franco Colapinto recibió un curioso regalo de Navidad de parte de otro piloto de Fórmula 1. Captura: web

Luego se difundieron fotos en las redes de un monoplaza de plastilina, al estilo Williams, hecho por el argentino. Los usuarios bromearon al respecto al señalarlo como el futuro auto que manejará Carlos Sainz.

Cabe destacar que al argentino le tocó hacerle un regalo a Yuki Tsunoda, piloto de Red Bull. “Una taza de café, creo”, dijo el japonés al abrir uno de los paquetes. “Yerba mate ¿Qué es esto? Es como un té”, preguntó entre risas, hasta que le explicaron que el argentino le había regalado un mate.

A Colapinto le tocó hacerle un regalo a Yuki Tsunoda. Captura: web

