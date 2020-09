América es líder en México gracias al gol del mendocino Emanuel Aguilera

El mendocino Emanuel Aguilera anotó un gol para el América, que superó como visitante a Puebla por 3-2 en un partido válido por la novena fecha y alcanzó el primer puesto del torneo Guardianes de la primera división del fútbol de México.

El encuentro se jugó en el estadio Cuauthémoc, de la ciudad de Puebla, a puertas cerradas para el público a raíz de la pandemia de coronavirus, y los goles del América fueron anotados por Aguilera, de tiro penal, Henry Martin y el uruguayo Federico Viñas, mientras que para Puebla anotaron el argentino Bernardo Cuesta y Amaury Escoto.

América quedó como líder con 19 puntos, uno más que León (17), que jugará esta noche frente a Tigres, y además de Aguilera (ex Deportivo Guaymallén y Godoy Cruz), tuvo en el segundo tiempo a otros dos argentinos: Santiago Cáseres (ex Vélez) y Leonardo Suárez (ex Boca).

En el otro partido que terminó durante esta madrugada, Chivas de Guadalajara y Querétaro igualaron 1-1 con goles de José Macías y el uruguayo Hugo Silvera.

Posiciones: América 19 puntos; León 17; Cruz Azul y Pumas UNAM 16; Pachuca 14; Monterrey 13; Toluca y Chivas de Guadalajara 12; Querétaro 11; Tigres UANL, Puebla, Tijuana y Juárez 10; Santos Laguna y Atlas 9; Necaxa y Atlético San Luis 8; Mazatlán 6.