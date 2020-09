Ambrogio: “Sin el apoyo de Renault no hubiéramos llegado hasta acá”

Renault tuvo una recuperación por demás positiva en la segunda fecha del Súper TC2000 en Buenos Aires y Marcelo Ambrogio habló con Carburando sobre los pilares de esa resurrección deportiva. Además, se refirió a la importancia del apoyo que le da la automotriz al equipo.

“Después de un comienzo difícil en el inicio del campeonato, y no habiéndonos movido del autódromo trabajamos con un gran equipo que dejó todo entre semana para recuperar el nivel”, le manifestó Ambrogio a Carburando.

“Comenzamos la actividad con lluvia y por lo tanto hubo que olvidarse todo lo pensado y poner a punto los autos para esa condición climática. Todo salió muy bien, pudimos resolver tanto la clasificación, la carrera clasificatoria y la carrera final muy bien. Estoy muy feliz por el resultado final y por el gran apoyo de Renault en estos seis meses que han sido muy duros, sin su presencia no hay duda que no hubiéramos llegado hasta acá y eso te emociona mucho”, se explayó.

Además, el santafesino le dedicó un párrafo a los inconvenientes que tuvo Pernía en las dos citas corridas. “Por otro lado triste por lo de “Leo”, es el segundo fin de semana consecutivo que tenemos problemas, hay que seguir trabajando, no hay otra forma de solucionar los problemas y esto el equipo lo sabe hacer de la mejor manera. Encontramos un camino y vamos a seguir evolucionando para estar más fuertes en la próxima fecha”, señaló.

Por último, Ambrogio destacó que lo primordial para dar vuelta el mal comienzo fue no claudicar en el esfuerzo. “La clave siempre es no bajar los brazos y trabajar, esa es la clave y se entendió el no buen funcionamiento de la primera fecha. Se analizaron todos los datos que disponíamos de este nuevo formato de Súper TC2000. Esto recién comienza y hemos revertido el resultado de la primera fecha. Me pone muy contento por el trabajo de toda la gente”, cerró.