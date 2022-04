Alzamendi tras volcar en el Top Race Series: “Me encogí de rodillas y me agarré del cinturón”

Sebastián Alzamendi fue protagonista de un tremendo vuelco durante el Sprint del Top Race Series este fin de semana en Viedma.

“Gracias a Dios no tengo nada de nada, afortunadamente solamente un dolor muy leve en el cuello, que seguramente ha sido de los sacudones del vuelco”, confeso Alzamendi a Carburando.

Dando detalles de cómo actuó en el momento del vuelco, dijo: “Apenas se elevó el auto, y donde me di cuenta que perdí el control y se venía el vuelco me encogí de rodillas, solté el volante y me agarré del cinturón de seguridad de la parte del pecho. Seguramente, este instinto hizo que afortunadamente no tenga nada en los brazos ni en las piernas. Fue un golpe tremendo con mucha suerte”.

Además expreso: “Con el diario del lunes digo, tendría que haber anticipado un poco la maniobra pero bueno, no fue así. La verdad es que entre un poquito pasado, le pego a Ariel Persia, se engancharon los autos y se produce el vuelco”.

Por último, Alzamendi destacó la seguridad de los autos: “Lo más importante es la seguridad de los autos, fue un vuelco que luego de visualizarlo es impresionante, las medidas de seguridad que tienen estos autos cumplieron su función y la atención médica fue muy rápida y eficiente. Gracias a Dios, ahora solamente pienso en la recuperación del auto y en que podamos estar presentes en la próxima carrera”.