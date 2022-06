Álvaro Veliez: “Si hay algo que tiene este equipo, es que sabe a lo que juega”

Es el partido ideal para recuperar un poco de todos. La senda del triunfo y también el protagonismo que supo tener durante muchos encuentros y que, en las últimas presentaciones, empezó a compartir con sus rivales, algo que de alguna manera también lo hicieron bajar puestos en la tabla. Con la premisa de sumar de a tres después de seis encuentros, esta tarde el Deportivo Maipú se presenta en La Fotaleza ante uno de los encumbrados, All Boys, un rival que sale a proponer y que eso puede ayudar al conjunto de Juan Manuel Sara que padece mucho cuando los equipos se le meten atrás.

Para analizar lo que será dicho encuentros y de cómo se toma esta primera parte de la competencia, hablamos con Álvaro Veliez, una de las cartas de triunfo que tiene en Súper Depor. Chicho, junto a Damián De Hoyos conformaron una gran dupla goleadora (más allá de que Maipú ha sumado muchos empates), aunque el delantero lavallino no solamente está para convertir goles, sino también, para asistir y, una muestra de ello fue el pase que le cedió a Fausto Montero que terminó en gol y el empate definitivo frente a Gimnasia. Ahora, la parada es igual de complicada, ante All Boys, que viene quinto en el tabla de Primera Nacional.

“Necesitamos volver al triunfo”, deslizó mientras camina por algún lugar del centro mendocino y nos cuenta: “Sigo viviendo en Lavalle, pero tengo a mi abuela que vive en el centro y muchas veces me quedo en su casa”, dice exCicles Club.

-Se viene un compromiso frente a un rival que viene muy bien en el torneo. ¿Es el partido que puede ser bisagra para el futuro?

-Es un partido muy importante, en el cual tenemos que ser cuidadosos, pero donde tenemos que salir a ganar. El equipo está muy bien ya que hemos trabajado fuerte durante la semana para llegar de la mejor manera.

-¿Qué les dejó el empate contra Gimnasia y Esgrima?

-Cosas positivas. Fue un buen punto, ante un rival complicado. Se hizo un partido trabado y en varios momentos fuimos superados, pero supimos manejarlo con un jugador menos. Y cuando tuvimos la oportunidad de desplegar nuestro juego lo hicimos de la mejor manera. Lo cual se vio reflejado en el gol, donde se pudo ver lo que es nuestro equipo. Lo mismo nos pasa con el encuentro que vamos a tener mañana (por hoy), que será igual de difícil, porque es un rival que sale a proponer y donde no te podés tomar licencias. Estamos bien, convencidos de que somos un gran equipo, que dará lo mejor y que va por los tres puntos siempre.

-Has tenido chances y no has logrado plasmarlas en gol, pero participaste en otras jugadas que terminaron en tantos.

-En lo personal siempre tuve posibilidades de convertir y por ahí no pude por apresurarme, pero eso es algo que suele pasar.

-Han hecho muy buena dupla con De Hoyos.

-Me entiendo muy bien con Damián, pero también entiendo que cualquier chico que lo haga en mi posición se va a entender de la misma manera, porque si hay algo tiene este equipo, es que sabe a lo que juega.

-Arrancaron muy bien el torneo, pero desde hace varias fechas han sumado muchos empates, a excepción del triunfo frente a San Telmo, lo cual los alejó de los mejores lugares, ¿Eso a qué lo atribuís?

-Hemos empatado mucho, pero no hemos perdido y eso también hay que rescatarlo. Algunas victorias se nos escaparon por mínimos detalles. Igual somos un equipo protagonista que va para adelante, por lo cual sabemos que si nos distraemos un momento, como nos ha pasado, terminaremos perdiendo más puntos. Seguimos trabajando para meternos al Reducido, que nuestro objetivo.

-Llevás varias temporadas en Maipú, eres como de la casa.

-Sí, llevo varios años en Maipú, donde me trajo Carlos Sperdutti y, la verdad que siempre me he sentido muy cómodo. Estoy súper agradecido a los hinchas y a todos en el club.

-Sos todo un referente deportivo de Lavalle, ¿cómo tomás eso?

- Si, igual cuando voy a Lavalle la gente me trata de la misma manera como cuando era chico y la verdad que estoy muy agradecido de que sea así. Siempre he sido un chico muy reservado y de bajo perfil.