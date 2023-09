Alto y Lorenzo, con medallas panamericanas, pero todavía sin los pasajes para París 2024

Los integrantes mendocinos de la Selección Argentina de tenis de mesa, Gastón Alto, que en dobles obtuvo el subcampeonato y medalla de plata, y el sanrafaelino Santiago Lorenzo, tercer puesto y bronce en individuales, se destacaron en el marco del Panamericano de la disciplina, que se disputó en la ciudad de La Habana, capital de Cuba y que fue una competencia clasificatoria para los Juegos Olímpicos de París. Si bien nuestros representantes no tuvieron la fortuna de acceder a esos boletos, en 2024 tendrán nuevas chances para citarse con las Olimpíadas de Francia.

El experimentado Alto, en dupla con el platense Horacio Cifuentes, cayó en la final 3-0 ante el equipo chileno conformado por Nicolás Burgos y Gustavo Gómez. Por su parte Lorenzo, luego de tres victorias consecutivas, perdió en un partido apretado 4-3 ante el trasandino Burgos, cerrando un gran torneo, con un buen nivel de juego que le permitió colgarse la presea de bronce.

“Clasificaban dos equipos y nosotros no entramos, éramos uno de los candidatos pero no tuvimos un buen día”, comentó en las últimas horas Matías Alto, uno de los entrenadores de la Selección argentina. Y posteriormente, contó: “Este clasificatorio de La Habana para los Juegos Olímpicos eran por equipos. Las otras competencias que se disputaron no clasificaban a París 2024. Ahora está la posibilidad de lograr el pasaje en otras instancias, pero en individuales, dobles mixtos o por equipos pero en el Mundial”. Además, señaló al respecto que “hay otro clasificatorio olímpico por equipos en el Campeonato Mundial a disputarse el año próximo. También existen otras instancias para clasificar a los Juegos Olímpicos, que es el clasificatorio individual también el año que viene, aún no se sabe si será en Lima (Perú) o México”.

Hoy anunciamos con mucho orgullo el #MexicoCityPingPongWorldCup2024…será en el @frontonmexicoce del 4 al 6 de Enero… @huidobromiguel es el Tournament Director…mucha suerte y éxito!!!! pic.twitter.com/4pXYBVmvZB — Raul Zurutuza (@raul_zurutuza) September 5, 2023

El recorrido de los mendocinos. En el singles masculino, Gastón Alto arrancó su participación en la segunda ronda, donde venció al mexicano Ricardo Villa por un contundente 4-0, para luego caer 1-4 frente al ecuatoriano Alberto Mino. Mientras que en el dobles, junto a Cifuentes, el tenismesista mendocino arrancó con el pie derecho en su encuentro de cuartos de final al vencer al binomio cubano (Andy Pereira-Jorge Campos) por 3-1 y, en la siguiente ronda, por un ajustado 3-2 le ganaron a los mexicanos Marcos Madrid y Rogelio Castro, para luego caer 3-0 con los chilenos Gustavo Gómez y Nicolás Burgos por 3-0. En el juego por el cuarto puesto, la pareja nacional sufrió otro revés al caer con los locales Ángel Naranjo y Daniel González con parciales de 8-11, 11-9, 13-11, 6-11 y 11-8.

Por su lado, el sanrafaelino Santiago Lorenzo, ubicado en el puesto 74 del ranking latino, en individual masculino, también ingresó en la segunda ronda donde le ganó 4-2 a Jorge Campos de Cuba, para luego hacer lo propio frente al estadounidense Sid Nasrehs, al que derrotó 4-3. En cuartos de final, el joven de 22 años también trabajó mucho para meterse en las semifinales tras ganarle al brasileño Guilherme Teodoro por 4-3. En la ronda de los cuatro mejores, Lorenzo dio “batalla” pero no pudo con el chileno Burgos, con el que cayó 4-3. En tanto que en dobles junto a otro boricua Daniel González, cayó 3-0 con Alto y Brian Afanador (3-2).

#TenisDeMesa 🏓 ¡CIFUENTES, ALTO Y LORENZO FIRMES EN LA ELITE CONTINENTAL! > Horacio Cifuentes y Gastón Alto ganaron la medalla de PLATA🥈en Dobles y Santiago Lorenzo el BRONCE🥉en Single en el Campeonato Panamericano 2023 en La Habana, Cuba 🇨🇺. ¡FELICITACIONES! 🎉👏🏼😁



⏬➕⏬ pic.twitter.com/LdeyS17nvw — Un Logro en Equipo (@enardinfo) September 14, 2023

Después de encaminar un reñido partido frente a Lorenzo y acceder a la final del certamen tenismesístico más importante a nivel continental, Burgos, quien a los 13 años se instaló en Europa para dedicarse a su carrera deportiva, cayó frente al brasileño Hugo Calderano (1-4), el mejor jugador latinoamericano de todos los tiempos, que se ubica en el quinto puesto del ranking mundial y hace años domina las competencias panamericanas.

El equipo argentino. Camila Argüelles, Ana Codina, Camila Kaizoji, Candela Molero, Gastón Alto, Horacio Cifuentes, Santiago Lorenzo y Martín Bentancor. Por último, en cuanto a las expectativas del seleccionado nacional a futuro, Matías Alto destacó: “También está los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, a fines de octubre, principios de noviembre, donde se juega otra clasificación que es en doble mixto. Las esperanzas de clasificar todavía están. En cuanto a los resultados obtenidos en este Panamericano de La Habana, generalmente en estos torneos nos va un poquito mejor, pero no tuvimos un buen desempeño”.