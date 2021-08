Alonso dio su opinión del Gran Premio de Bélgica de F1

Fernando Alonso, uno de los pilotos más renombrados de la Fórmula 1, dio su opinión de lo sucedido el fin de semana con el Gran Premio de Bélgica de F1 que solo tuvo tres vueltas detrás del auto de seguridad y entrego el 50% de puntaje.

El piloto español está de acuerdo con la decisión de no largar la carrera ya que las condiciones no estaban dadas para competir, pero no con la entrega de puntaje. “Fue la decisión correcta parar la carrera dadas las condiciones. Pero creo que es extraño que se puntúe por este fin de semana. Solo hubo una situación de bandera roja en la pista y tan solo dimos vueltas bajo el Safety Car, así que no fue una carrera”, comentó.

Por otra parte, el piloto de Alpine recordó a los fanáticos que pagaron la entrada para ver un espectáculo de más de tres horas y media y solo tres giros con Safety Car. “Estoy muy triste de no haber podido correr hoy, pero la visibilidad no lo permitió. A los fanáticos, quieron decirles que son increíbles y el corazón de este deporte. Hoy es doloroso. Aparte de eso, la suerte nos sigue siendo esquiva. Cada punto que logramos, lo hacemos después de una dura lucha y dando todo en pista, como debe ser”.