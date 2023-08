Alfredo Berti se mostró con su habitual sobriedad ante los medios de comunicación. Quedaba claro que, al igual que a Maximiliano Gagliardo, el descuento del Lobo jujeño no le había caído en gracia. Sin embargo, el entrenador leproso destacó “las finales que viene jugando el equipo” y el rendimiento que exhiben sus dirigidos.

“Luchamos para convertir en el primer tiempo y salimos con la misma idea en el segundo y creo que los goles después ya abrieron el partido. Fue un triunfo que esperábamos y lo necesitábamos. En líneas generales estoy satisfecho con lo que hicieron los jugadores”, destacó el DT.

- ¿Qué le dijiste a los jugadores en el entretiempo respecto de la segunda etapa?

- Que había que seguir de la misma manera. Tuvimos la posesión de la pelota hoy (por ayer), el control del juego y no nos llegaron casi nunca hasta los últimos minutos. La verdad es que el mérito es de estos chicos que no pierden la línea y que son pacientes. Sabemos que los rivales vienen acá de visitante y se nos meten muy atrás. Nosotros tenemos que entender cómo son estos partidos y que se puede ganar del minuto uno al minuto 95. Hay que ser pacientes, hay que estar siempre ordenados y no perder la línea.

- Después del primer gol se te vio pidiendo aliento a los simpatizantes...

- Siempre es importante el aliento de la gente y lo tenemos de forma permanente. Hemos jugado la totalidad del torneo con la cancha llena y eso es un aliciente muy importante para todos los jugadores.

- Que Arce haya vuelto gol también le da tranquilidad al equipo...

-Estamos todos tranquilos. Como lo digo siempre en cada final de partido, este es un torneo que se va a definir en la última fecha. Estamos en el lugar donde queremos estar. Cuando llegamos con este cuerpo técnico, Chacarita nos llevaba muchos puntos de ventaja y le descontamos esa diferencia. Estamos en un muy buen momento con los chicos y tenemos que seguir así, hasta el final.

- Quedan siete partidos para seguir soñando con el máximo objetivo, el ascenso...

- Quedan siete partidos; siete finales. Lo vemos así, como lo hemos hecho desde que llegamos. Estamos jugando finales todos los partidos; tanto nosotros como Chacarita Juniors y Deportivo Maipú. Todos los partidos son difíciles, porque todos los rivales son complicados. Hay que ir partido a partido y entender todo lo que se está jugando el equipo.

Gagliardo, muy caliente

Apenas finalizado el encuentro, Maximiliano Gagliardo salió disparado rumbo a la zona de camarines y no formó parte del grupo de jugadores que saludó a los hinchas. Según se conoció después, el arquero estaba furioso por el descuento visitante, teniendo en cuenta que fue una importante desatención defensiva de sus compañeros. Una vez fuera del camarín, el “1″ eligió no hablar con la prensa y apenas se sacó fotos con los simpatizantes presentes en ese sector, además de firmar algunos autógrafos.