Alejandro Levy fue noticia en los últimos días en el ambiente automovilístico nacional, al encabezar, junto con su hermano, Diego, la asunción en la responsabilidad del Súper TC2000, categoría que volverá a denominarse TC2000.

A cargo del Tango Sport Team, empresa que tiene a su cargo a la categoría, Levy ahora asume un lugar protagónico dentro del ambiente del deporte motor nacional. El dirigente estuvo esta semana en el programa Escudería Carburando, que se emite por TyC Sports, y habló de varios aspectos que se modificarán a partir de ahora, con miras a la fecha inaugural de la temporada, el 13 de marzo próximo en Rosario. Y también del Top Race, que el fin de semana próximo comenzará el ejercicio 2022.

Objetivo, recuperar la mística del TC2000

“Nos quedamos, junto con mi grupo de trabajo, con una gran responsabilidad y un compromiso terrible para quienes nos gusta el automovilismo y las motos. Debe convertirse en un espectáculo que nos gusta, que nos origine nuevamente el cosquilleo en la panza cuando no sabés qué va a pasar. Por eso nos quedamos con este gran desafío. Nos encanta porque tenemos una gran pasión. Queremos que vuelvan carreras tremendas y que nos dejen sin aires. Pero los grandes protagonistas son los pilotos y los equipos. Los consagrados y los que vienen desde atrás, que desafíen a los grandes”, comentó Levy.

El dirigente agregó: “Sin dudas el Súper TC2000 del año pasado entregó carreras muy interesantes y muy lindas. El Push to Pass ayudó al espectáculo. La definición del campeonato fue fantástica. Y la lluvia fue protagonista, permitió ver la categoría del os pilotos, como Damián Fineschi junto con Agustín Canapino en el curvón, o el mismo Leonel Pernía. Habrá que ver si le quitamos algo de tecnología y que permita distinguir a los pilotos. Lo lindo es ver al piloto en acción. Quizá sea conveniente no encender las luces cuando se ejecuta el Push to Pass. Pero es sólo un detalle”.

Alejandro Levy habló en Carburando sobre el nuevo TC2000

Sobre los objetivos de la categoría, Levy explicó: “Apuntamos a volver a la mística del TC2000, este es el nombre de la categoría. Volvemos a la marca original. Este será un año de transición, habrá que acomodar un montón de cosas”.

Ante algunas versiones que indicaban una supuesta vuelta de Matías Rossi a la categoría, Levy admitió que se reunió con el ex campeón: “Nos juntamos con Matías como con otros pilotos. En su caso, es uno de los grandes referentes del TC2000. Él tiene 5 campeonatos ganados en la categoría. Hay varios pilotos que son referentes del TC2000. No fuimos a hablar para que venga este año a correr, es muy difícil que venga ahora. Pero es muy importante que regrese. Sería muy bueno que en algún momento venga a correr con otros tantos muy buenos pilotos de la Argentina. Los pilotos quieren salir campeones en la misma disciplina que se lució el Flaco Traverso y tantos históricos”.

