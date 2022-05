Alejandro Durán: “El año que viene tengo otro objetivo, poder ganar la Vuelta de Mendoza”

El flamante campeón argentino de contrarreloj, Alejandro Durán y el tres veces campeón mendocino, Mauricio Páez fueron agasajados, en una de las clásicas cenas deportivas que organiza el doctor, Oscar Casares. En esta oportunidad los ciclistas fueron homenajeados junto a personalidades del pedal y periodistas locales.

El “Tordito” Durán ganó la crono en el Argentino disputado en San Juan, donde brilló y expuso que lo logrado hace 7 años no había sido producto de la casualidad. Ambos pedalistas mendocinos integran equipos Continentales en la provincia de San Juan y coincidieron que Mendoza, está en condiciones deportivas y económicas de formar un “Continental” que le permita a los ciclistas locales participar en competencias internacionales y llegar a la Vuelta de Mendoza de igual a igual a resto de los corredores profesionales.

“La verdad que me siento y estoy muy feliz, porque dejé muchas cosas de lado y me enfoqué que había logrado en el 2015 y quería reafirmar que era muy profesional en lo que hacía y volver a ganar me llenó de mucha felicidad. Además de todo el compromiso que me llevó a ganar, por toda esa gente que siempre me apoyó y estuvo a mi lado , que me conoce y sabe que clase de persona y corredor soy”, aseguró Durán.

Durán y Páez son muy amigos, que además se integrar algunos equipos juntos, también han sido rivales, pero hoy sueñan con volver a representar a la provincia en un mismo equipo, pero local.

-¿Que le falta a Mendoza para que sus ciclistas vuelvan a brillar como en otros tiempos?.

- Mauricio: Es algo que siempre charlamos con Ale y lo que nos falta es un equipo Continental en Mendoza, que abarque y que podamos tener el ganador de la Vuelta, porque material humano hay y también condiciones y ganas. Sería lindo apostar a eso . Y en vez de estar en un equipo de San Juan estar en un equipo Continental de Mendoza y podamos ir a competir afuera y así venir correr de igual a los demás equipos.

-Y de qué depende poder lograr tener un equipo de esas características.

-Alejandro: De decisiones de gestiones y políticas. Creo que Mendoza es mucho más que San Juan y San Luis y pasa por una decisión de querer estar a la altura de igualarlo con sólo un equipo: San Juan tiene 5 equipo y San Luis tiene 1. Acá en Mendoza sobra calidad corredores, de deportistas y de personas que pueden formar un buen equipo, que salgamos y poder estar a la altura de cualquier equipo nacional e internacional en todos los eventos internacionales que se han hecho este año.

-Estamos hablando de profesionalismo

-Mauricio: La palabra Continental pasa en poder competir en las carreras internacionales, eso es lo que llevaría armar un equipo de Mendoza. Estamos hablando de proyección y de experiencia, porque va todo de la mano. Sino sos Continental el equipo no tiene las invitaciones para correr las carreras internacionales ni nada de eso. Y eso es lo que te permite un equipo así.

-San Juan tiene 5 equipos continentales, pero ¿Cuántos ciclistas sanjuaninos lo integran?

-Alejandro: Creo que en cada equipo tiene dos o tres ciclistas sanjuaninos y todos los demás son de distintos puntos del país. Los mejores del país.

-Mauricio: “Para mí es gestión, si un equipo ciclismo le diera redito o dinero a la provincia creo que tendríamos equipos continentales. En lo personal pasa más por representar a Mendoza y no tener que salir afuera a buscar equipo.

-¿Alejandro te condiciona ser el “segundo” de Dotti?

- No, soy muy profesional y acepto cuando un compañero está mejor y también acepto las condiciones que pone un equipo para trabajar. Una vez a Maxi Richeze le preguntaron: “Vos no estás a la altura de sprintear una carrera o ganar” y el contestó: " A mí han llevado para ser lanzador y me siento un profesional y cumplo con ese trabajo. Me siento tranquilo cumpliendo con la función por la cual estoy en el equipo”. Eso pasa por entender primero; cual es el rol de cada corredor en el equipo y eso, luego, te va llevando de escalón en escalón a ser capitán o ser jefe de equipo.

-Alejandro, ¿si se involucrase la actividad privada, permitiría tener un Continental?

-Lo privado apoya más que el Gobierno, pero no siempre, porque para armar un equipo pasa por una decisión del gobierno, que decida armar el equipo Continental y que va a representar a Mendoza y ahí, se sumaría más la actividad privada. En San Juan, sólo uno es privado el SEP, los demás sin el apoyo del gobierno no serían Continentales.

-¿ Cuál sería la manera de seducir al Gobierno o algún municipio?

-Fernando Lanzone: No sé si el Gobierno está dispuesto a formar un equipo Continental, creo que el ciclismo de Mendoza ha crecido en los últimos años y hay varios municipios que tienen equipos. Lo que hay que lograr ahora, que esos equipos que tiene los municipios sean profesionalizados. Cuando los municipios entiendan eso quizás podríamos tener equipos Continentales.

-Alejandro, tras consagrarte campeón Argentino, ¿El Gobierno te ha apoyado o te ha distinguido?.

-Sería bueno que ellos tomaran la decisión de premiar a un deportista porque salió campeón. Acá si no vas y las pedías vos, ellos no tienen esa iniciativa. He tenido posibilidades de representar a otras provincias y no he querido. Pero si fuera por mi parte, sabiendo todo esto, me podría ir a representar a otras provincias.

-La Vuelta de Mendoza, ¿Piensan que ha cambiado, mejorado o se sigue definiendo en la etapa de montaña como siempre?

-Es una carrera muy cambiante la de Mendoza, pero se termina definiendo en la escalada, pero al tener todos los terrenos en una sola provincia es una carrera cambiante y eso es la esencia de la Vuelta. Por ejemplo en San Juan sino tenés un buen sprinter o sino tenés una carrera con una crono larga no se define hasta el último día y no sabés quien será el ganador, eso principalmente por la bonificación y esas cosas.

-Digamos que tenemos el mejor escenario ciclístico, pero carecemos de un mendocino lo gane.

-Mauricio. Por eso lo único que nos falta es armar un Continental, porque Mendoza tiene todo menos el equipo. Hablábamos con Alejandro, que nosotros lo que más queremos es que todos esos corredores nuestros de gran nivel estén todos juntos en equipos.

-Mauricio¿ te gustaría volver a formar parte de un equipo junto Alejandro?

-Siempre que compartimos algo con Alejandro siempre decimos que queremos volver a estar junto compitiendo en un equipo. He tenido la oportunidad de tenerlo como amigo, como compañero cuarteta, de equipo y de rivales, pero somos grandes amigos. Por eso es lindo volver a correr en casa, hacía un año que corríamos afuera y veníamos con mucha expectativa para la Vuelta y, queríamos con el equipo empezar ganando y terminar ganando, así fue que se dio.

-¿Un título Argentino con saber a revancha?.

- El primer año cuando salí campeón es como que nunca lo esperaron y no me conocían tanto. Hice una reaparición muy grande (hacía 19 años que Mendoza no tenía un campeón argentino) y muchos dijeron que no tenía nivel el campeonato y no estaban los contrarrelojistas. Después fui al Panamericano y obtuve la medalla de bronce y se niveló un poquito. Pero se dijo todo eso y más, por eso este año me propuse de lleno, salir campeón y por eso mi gran alegría; poder concretarlo.

-Sobre el agasajo y la familia

-Alejandro: Para mi, mis padres representan todo y estar en este agasajo es maravilloso y quiero agradecerlo. Debería haber muchas más personas como el doctor Casares que ayudan y reconocen a los deportistas de Mendoza, principalmente al ciclismo. A Mauricio lo considero como un hermano y es como dice él hasta nos caímos juntos en una carrera. Lo reafirmamos y hablamos de querer volver a ser compañeros de equipo, porque uno muere por el otro

-Mauricio: Sino tuviese a mi viejo al lado no podría hacer dedicarme al ciclismo, hoy comparto un negocio con él. Este año he estado más viajando que trabajando, pero son cosas que se valoran mucho y trato de devolvérselo en cada viaje y cada carrera que hacemos .La familia es la que está y sabe el sacrificio que uno hace para estar posicionado.