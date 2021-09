Alejandro Chapini: “Si me toca ser el próximo presidente de Godoy Cruz, lo seré”

Luego de la presentación del flamante entrenador Diego Flores, el actual vicepresidente de Godoy Cruz, Alejandro Chapini, dialogó con algunos medios presentes y confirmó su candidatura a presidente en las próximas elecciones del Tomba.

-¿Cuánto preocupa la situación futbolística en la que está el club?

-Desde el punto de vista económico hicimos todo lo posible para armar un plantel mucho mejor que en los últimos tiempos. Hoy hay jugadores muy importantes en cada una de sus líneas sin olvidarnos de los chicos del club, que ya no son tan chicos y están creciendo. Y de otros que van apareciendo como el caso de Leyes, Quinteros y Altamira. Hay un plantel maduro con seis o siete referentes a los que se agregó Nico Sánchez, que es un jugador que tuvo una historia en el club, llegó para incorporarse de una lesión y en no más de dos semanas podría estar a disposición para jugar.

No pensábamos que nos podría ir así, pero esto es fútbol argentino, hay que ganar puntos, hay que ganar partidos y creo que el nuevo DT lo dijo: hay que armar una estructura defensiva para que el equipo comience a funcionar de atrás para adelante.

-¿Va a ir como candidato a presidente en las elecciones?

-Quizá es la expectativa que tiene Pepe (Mansur). Vamos a ver lo que dice la gente que está en la CD con nosotros. Personalmente hace veinte años que le doy mucho tiempo de mi vida al club y si me toca ser presidente, lo seré. Y si tiene que ser otro, no creo que deje de acompañar.

-¿Está predispuesto?

-Sí, claro que estoy dispuesto.

-¿Le parece sano que haya dos listas después de 43 años?

-Más que sano me parece una buena pregunta para hacerle al otro espacio. Si hacemos historia, varios de ustedes eran muy niños cuando llegamos y esto que hoy ven no existía para nada. Y aunque no les guste a algunas personas lo que decimos, hubo que refundarlo, hacerlo de nuevo. Desde los cimientos deportivos e institucionales fuimos paulatinamente sin prisa pero sin pausa, y después en Primera División mucho más, haciendo un club que es un ejemplo y creo que ustedes que recorren el país siguiendo a Godoy Cruz, lo pueden ver.

-¿Cuándo serán las elecciones?

-Depende de la Dirección de Personas Jurídica. Según nuestro asesor letrado será después de que termine la pandemia. Hay algunos clubes de Mendoza que tampoco han podido hacer las elecciones ni tampoco la Liga Mendocina. Estamos dispuestos a lo que diga la DPJ. En muy pocos días tendremos una reunión con la gente del otro espacio y seguramente se sabrá a ciencia cierta la fecha de las elecciones.

-¿Lo sorprendió cuando Mansur anunció que usted iría de cabeza y él como vicepresidente?

-Me sorprendió porque pensé que no hacía falta decirlo todavía y que todavía hay tiempo. Uno no sabe qué puede pasar en el día a día de la vida, con lo cual puede ser o no. Lo importante es que quien venga a Godoy Cruz va a tener que sostener a un club que cada día es más grande, que el slogan de “El más grande del oeste argentino” no es para nada una frase hecha. Hay un montón de obras que se están haciendo y otras que se están terminando de definir con la Municipalidad que no sólo incluyen al fútbol profesional y amateur, sino a las otras disciplinas como básquet, handball, fútbol de salón. Es muy complejo.

-¿Coincide con José Mansur en que el proyecto de Godoy Cruz se sostiene únicamente con el club en Primera División?

-Es una verdad muy real o sin vueltas porque la estructura de este club hoy tiene un costo elevadísimo mensualmente, y es imposible sostenerlo si no tenés algunos recursos como la televisión. Precisamente la TV hoy no es ni el 30 por ciento del presupuesto y así estamos todos los días agudizando el ingenio para ver cómo se consiguen recursos. Gracias a Dios Godoy Cruz tiene una buena posición desde el punto de vista patrimonial y muchísimos jugadores son propiedad del club en al menos un 50 por ciento, muchos otros son capital del club.

-Desde la otra lista dijeron que no los dejan hacer socios plenos.

-Ellos pueden decirlo, lo tienen que comprobar. Puedo decir que eso no es así, no me consta y lo que menos quiero es que se genere una disputa y sería bueno que la política no entre en el club para que sigamos siendo cada vez más los hinchas del Tomba.

La Comisión Directiva rechazó ofertas por Ojeda y Bullaude

La dirigencia de Godoy Cruz Antonio Tomba rechazó la oferta concreta que le hizo llegar en las últimas horas Talleres de Córdoba por el 50% de Ezequiel Bullaude. Además, desde España y Grecia llegaron ofertas por la otra figura de Godoy Cruz, Martín Ojeda, y la respuesta fue la misma. No se van. Ambos jugadores son de las figuras del Tomba y, teniendo en cuenta la situación deportiva, el club rechazó rápidamente los ofrecimientos para poder seguir contando con el actual goleador del equipo en la Liga Profesional. Hace poco, Godoy Cruz adquirió la mitad del pase de Ojeda en 500 mil dólares a Racing y el zurdo firmó un nuevo contrato hasta el 30 de diciembre de 2023.