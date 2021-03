Alejandro Benito: “Hay piedras en el camino que atrasan los tiempos”

El boxeo mendocino, especialmente la Federación (FMB) local fue suspendida y desafiliada de la Federación Argentina (FAB) el 13 de junio de 2019, debido a problemas administrativos de larga data. A nivel provincial, Personas Jurídicas determinó la intervención por medio del Gobierno. Y desde hace tres meses el interventor es el profesor y entrenador de básquetbol, Alejandro Benito , quien nos habló de nuevos inconvenientes que surgieron, como así también de cómo lleva adelante su misión.

Según se supo, aparecieron más diferencias entre directivos y clubes, se suspendió un festival profesional y se retiraron licencias FAB, por un supuesto encargo de Benito. El “Profe”, quien busca regularizar la entidad para llamar a elecciones, entiende que cada vez se complica más el panorama porque las apetencias personales de quienes quieren estar al frente de la FMB , están por encima de los intereses de la institución.

-¿Cómo es su trabajo hasta ahora?

-Mi trabajo es la gestión. En lo deportivo, que es lo hago desde el primer día, trato de juntarme con todos los estamentos que conforman y conocen de boxeo. Tengo los oídos abiertos para escuchar, aprender y obtener la colaboración de todos. Por ahí hay cosas que se dicen y no son ciertas. Por eso es aclaro que mi función es sanear una federación que está vapuleada, que hoy no existe. Después está la parte legal, donde trabajan un abogado y un contador, que son los que tienen que establecer la situación en la que se encuentra la FMB, en lo contable y legal. Mi idea es llamar a una asamblea y publicarla pronto. Pero cada día hay más piedras en el caminos que atrasan los tiempos.

-¿Tiene colaboración de la gente del boxeo?

-Son pocos los que colaboran, aunque no conozco a toda la gente del boxeo. Llamé a dirigentes, a quienes les pedí que llamaran a sus pares para trabajar juntos. Quería formar un grupo de apoyo para organizar festivales, algo que tanto le hace falta a los boxeadores, pero si cada vez que hay un evento, aparecen problemas, prefiero no hacerlos. En la medida que uno pueda colaborar con los festivales, lo haré, siempre y cuando en tal festival, los boxeadores tengan las licencias correspondientes que los habiliten a competir”, agregó.

-Usted es una persona con experiencia en gestión deportiva...

-Llevo años trabajando en esto. Trabajo en Deportes de la Provincia y sé lo que es gestionar, más allá de que cada deporte tiene su forma de trabajar, su idiosincrasia, el boxeo no escapa a eso. Hay que respetar normas y cumplirlas para organizar la Federación que estaba desorganizada y que por algo se la ha desafiliado.

-Cuando dice que por algo se desafilió, ¿a qué se refiere?

-Lo que sé, es lo que leí; que no se hicieron bien las asambleas ni las elecciones, todo eso llevo a la desafiliación. No me gusta hablar de lo que pasó porque no estuve. Nunca leí sobre un proyecto, sólo problemas. Una de las deficiencias de cualquier federación es no trabajar a largo plazo un proyecto con la parte formativa, de competencia y lo profesional, que son distintos estamentos, pero todos tienen que estar atendidos de la misma manera. A eso no lo vi. No es mi proyecto, porque no voy a ser presidente de la Federación, pero por lo menos quiero entregar una entidad saneada para que la persona que se haga cargo pueda cumplir su trabajo.

-Hubo un festival en Las Heras que usted suspendió, ¿qué sucedió?

-El festival se suspendió por una cuestión de desorganización. Tres días antes no estaban los permisos aprobados, como lo estipula el estatuto. Es más, el mismo día del festival, esas autorizaciones no estaban en orden. El pesaje, que es parte del evento, no se hizo el día anterior. A partir de ahí se suspende todo.

-Muchos piensan que usted está para organizar festivales y no es así.

-La función de un interventor es tratar que la Federación, en la parte administrativa, logística y operativa empiece a funcionar lo más antes posible. Obviamente llamar a una asamblea y que se elija un presidente y, dentro de todo eso, no está el organizar festivales. Sólo colaboró para que los boxeadores, los más perjudicados en este sistema, puedan boxear.

-¿Ha podido hablar con gente relacionada al boxeo del interior de la provincia; del Este, Valle de Uco o del Sur?

-He tenido el llamado de personas de todos lados, como el de Gustavo Morillas y Cristian Etem, que son personas que están fuera de este círculo, pero que así y todo han ofrecido su colaboración. Conocen el boxeo, pero principalmente a la gente de este deporte que está acá, cerca de la ciudad. Todos quieren colaborar pero, en ese afán, hay errores. Vuelvo a repetir y para que quede claro, creo que hay más apetencias personales que un objetivo institucional y por ahí pasa el verdadero problema.

-¿Tuvo acercamientos con directivos de la Federación Argentina?

-Muy poco, un par de veces cuando fue mi nombramiento. Ahora trato de comunicarme con una persona en la FAB, para interiorizarme de este tema de las licencias, pero es poca la relación que tenemos con la gente de la FAB.

-Para la realización de los festivales locales ¿tiene personas designadas especialmente para fiscalizarlos o cómo maneja eso?

-Ese fue mi objetivo principal. Convoqué a la gente y todos los que vinieron los uní para formar un grupo de trabajo de logística y para que apoyen los festivales. Gente que conoce como se realiza un festival; era la necesidad de tener un vocero. Si logro tener un equipo de trabajo acorde seguiremos con los festivales, de lo contrario será difícil de seguir con los eventos.

-¿Cuál es la gran falencia que observa en el boxeo desde que está a cargo de la intervención?.

-Como cualquier deporte, lo que necesita es un buen proyecto a largo plazo, que contemple a todas las edades y categorías. Para eso se necesita tiempo. Si queremos mejorar una situación deportiva tenemos que tener esa paciencia; 3, 4 u 8 años. Después, gente que tenga la capacidad para llevar adelante ese proyecto, que se haga cargo, porque además se necesita capacitación. Hoy no alcanza con el amor por el deporte.

¿Cuáles son los clubes que podrían votar?

Al ser consultado un audio que anda circulando en el que se dice que se han retirado licencia de la FAB y que a ello se lo hizo en su nombre, el interventor de la FMB, respondió: “Me llegaron los audios, estoy realmente sorprendido”. Y agregó: “Si alguien compró en mi nombre está mal y si les entregaron no sé cuál es el aval de entrega. Pero sí, se compraron licencias en la Federación Argentina y ya me lo confirmaron desde Buenos Aires. Estimo que son unas 50. Al parecer fue normal en gestiones anteriores, lo que no significa que esté bien. Las licencias y boxeadores tienen que estar autorizados por la Federación Argentina y Mendocina. Es un deporte de riesgo y un chico que tiene una licencia sin estudios y controles es riesgoso. Por allí pueden ser utilizadas para sumar votos o afines con ellos”.