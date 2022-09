Alejandro Abaurre: “Llega un punto en que se va perdiendo la credibilidad y es lo que más trabajamos; nadie quiere perderla”

Después de algunas semanas de incertidumbre en Huracán Las Heras, tras algunas derrotas y cinco partidos sin conocer el triunfo, el equipo que conduce Alejandro “Cachorro” Abaurre, volvió a sumar de a tres y se alejó de la zona de descenso y lucha por mantener la categoría cuando aún restan 5 fechas por jugarse para que concluye el Torneo Federal A. En su última presentación, en el Predio de Fadep, el Globo logró un buen triunfo frente a Liniers de Bahía Blanca por 3 a 1. Los dirigidos por Cachorro Abaurre tuvieron un gran segundo tiempo, donde fueron contundente en las definiciones. El domingo, el Globo visitará Juventud Unida de San Luis, que está quinto en la tabla de la zona A.

Con esta victoria Huracán quedó a 5 puntos del último clasificado para el Reducido (clasifican los primeros 8) y a tres de la zona descenso. En el entrenador del conjunto lasherino se mostró muy conforme el rendimiento.

- Volvieron al triunfo tras algunas semanas complicadas y principalmente el equipo fue efectivo a la hora de sumar.

- Creo que el fútbol es eso, ser contundente y que todo lo que habíamos planificado en la semana lo pudimos llevar a cabo, sobre todo porque tenemos gente veloz y desequilibrante por los laterales y lo hicimos muy bien. Fuimos bastante precisos y generamos bastantes situaciones de gol algo que no logramos en esos tres partidos anteriores. Hoy era un partido clave porque estamos todos apretados y esta era una final. Estuvimos a la altura de la situación y estamos contentos por el funcionamiento en general del plantel.

- Comenzaste esta etapa en el Globo con una seguidilla de triunfos que entusiasmaron, luego decayó el rendimiento y estuvieron 5 partidos sin ganar, ¿Qué cambió en estos días para recuperar la identidad de juego, más allá de las circunstancias externas?.

- Es difícil, porque todos pelean por algo en estas instancias donde no regalan nada. Nunca hemos perdido la forma de trabajar, la idea, la intensidad o el protagonismo, es ambición no se ha perdido. A veces no lo hemos logrado plasmar y otras no nos han dejado, esta vez lo llevamos a cabo y tuvimos un gran partido. Los jugadores necesitaban de este triunfo, porque cuando uno trabaja e insiste, a veces llega un punto en que se va perdiendo la credibilidad, y para no perderla, es lo que más trabajamos permanentemente. Para seguir creyendo que se puede. Trabajar con la humildad, como lo hacen todos los días, y con ese gran profesionalismo, predisposición y el deseo de salir adelante. Eso a mí me llena de satisfacción por ellos y me pone muy contento, porque este triunfo es la recompensa a ese esfuerzo.

- Sobre el final del primer tiempo, el equipo se quedó y volvieron un poco las incertidumbres.

- Ellos en el momento del partido hicieron algunos cambios y movimientos de algunos jugadores para poder equilibrar lo que nosotros habíamos logrado generar y en ese equilibrio nos empezaron a ganarnos en la mitad de la cancha. En el entretiempo tratamos de modificar el sistema y sumamos un delantero más y cambiamos la forma. Lo habíamos trabajado durante la semana, estábamos preparados para eso y afortunadamente encontramos el gol rápido y a partir de ahí construimos la victoria que tanto queríamos.

- Jugar sin público tiene sus pro y sus contras ¿Cómo lo analizás bajo estas circunstancias?

- Si a mi me das elegir, quiero jugar con público, es que la hinchada de Huracán tiene tanta pasión, que empuja. Ellos quieren aportar su grano de arena alentando y realmente a veces es necesario. Por ahora nos toca así y hay que luchar. Sabemos que el hincha está expectante y que desde su lugar apoya incondicionalmente y, desea tanto como nosotros poder lograr el objetivo: mantener la categoría.

- ¿Se vio favorecido el juego de Huracán con el excelente estado de la cancha de Fadep?

- Tenemos jugadores de buen pie, de buen juego y velocidad, por lo cual nos ha beneficiado mucho jugar en una cancha en estas condiciones, porque podemos desarrollar lo que el jugador tiene como características, la verdad, un acierto para nosotros poder estar acá. Hay que disfrutar de estos momentos, pero automáticamente hay que empezar a trabajar y pensar en nuestro próximo rival. Los partidos que nos quedan, son todas son finales.

- Hiciste debutar a un pibe de la inferiores de 17 años Matías Dieli, ¿Cómo se toman esas determinaciones en un torneo y una circunstancias como las que está el equipo?

- Ufff!, que tema. A veces uno a los jóvenes me gustaría ponerlos en otra situación, pero es lo que está .Creo que los chicos merecen tener su oportunidad, uno sabe a lo que se arriesga , la situación en la que está, pero es un chico que tiene una gran personalidad y eso lo que a mi me llama poderosamente la atención para que en estas instancias esté presente. Tiene un gran potencial y me pone muy contento por él, porque no me olvido nunca que en algún momento fui joven y soñaba con debutar y hacer mi carrera. Eso es algo que siempre tengo presente en mi mente. Hay muchos jugadores en el Club y además tenemos una camada más que interesante. Mucha juventud. Hay que seguirlos apoyando y haciendolos crecer. Esto es un incentivo para él, de que las oportunidades están. Hay que estar siempre preparado , sobre todo que él y que crea que puede ser parte importante de un sistema de un plantel .

- Muchos de sus compañeros se deben entusiasmar con este debut en primera.

- Es muy valioso para todos, pero principalmente para el club. Las posibilidades están, las cosas hay que hacerlas bien. Pensar que se puede hacer una buena carrera con el fútbol depende del jugador y de muchos factores. No solamente ser un gran jugador de fútbol, sino ser un profesional dedicado, esforzarse mucho, porque para mí en el fútbol, el gran secreto: es la cabeza. Podés tener mejores jugadores o no tan buenos técnicamente, pero la cabeza es todo . Este debut le viene bien a los más jóvenes, porque algunos lo ven distante y esto es muy cambiante y de pronto te encontrás con esto. A mí me pone contento por el debut de este chico.