Alegría en el fútbol: Javier Altamirano recibió el alta médica y volvió a entrenarse tras su convulsión en marzo

Javier Altamirano, futbolista de Estudiantes de La Plata , luego de varios meses recibió el alta médica después de sufrir una convulsión durante el partido contra Boca en marzo. El club anunció en sus redes que el jugador chileno se reincorporará a los entrenamientos junto a sus compañeros de manera normal.

“Parte Médico: Javier Altamirano recibió el alta médica y a partir del día de hoy se suma al grupo de manera normal”, comunicó Estudiantes a través de sus redes sociales oficiales.

Javier Altamirano recibió el alta médica y se suma al grupo de manera normal. Foto: captura.

QUÉ LE PASÓ A JAVIER ALTAMIRANO

La convulsión que sufrió Altamirano en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata conmocionó a todo el fútbol argentino. El episodio, provocado por una “ trombosis del seno longitudinal superior ” en su cerebro, llevó a la suspensión del partido y marcó el inicio de un largo período de inactividad para el jugador.

Aunque los médicos dieron su aprobación para su regreso, la decisión final quedó en manos del propio Altamirano. El entrenador Eduardo Domínguez había anticipado que, pese al visto bueno de los profesionales de la salud, el futbolista debía decidir si estaba listo para volver a las canchas tras lo ocurrido.

La desesperación del técnico y del cuerpo médico de Estudiantes por la situación de Javier Altamirano. (Fotobaires)

“Se está hablando que Javi tendría que tomar una decisión, ya no lo tomarían los médicos, sino que la tomaría él. Pero vamos a esperar, no nos queremos adelantar”, había señalado Domínguez antes de que se conociera el alta médica.

Según averiguó TN los médicos no pudieron determinar una causa específica para la trombosis y no pueden garantizarle que el episodio no se repita.