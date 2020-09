Alberto Fernández le agradeció al “Chacho” Coudet por la cerveza artesanal que produce

Alberto Fernández le agradeció el obsequio que recibió del técnico Edaurdo “Chacho” Coudet mediante un video en las últimas horas. El mandatario exhibió una lata de cerveza artesanal que lleva su imagen y la cual es parte de una línea de etiquetas que tiene a otros ex presidentes como protagonistas.

La bebida llamada “Única” es un producto producido por el ex River como emprendimiento de un grupo de familiares y amigos, situado en el barrio porteño de Flores.

“Hola, Chacho, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, che, acá disfrutando de la cerveza que me mandaste. La verdad, gracias, es muy muy rica, y además gracias por la etiqueta. De corazón, gracias por haberte ocupado de que me llegue esto. Vos sabés que para un hincha de Argentinos agradecerle tanto a un hincha de Platense no es cosa fácil, pero vos sos un grande del fútbol. Y acá en la Argentina todos te respetamos y queremos mucho”, dice el Presidente en el comienzo del video.

Y finaliza: “Bueno, sé que estás en Brasil, espero que pronto puedas venir y ojalá te pueda conocer. Y darte las gracias personalmente. Te deseo lo mejor, ojalá te vaya bien en todo lo que estás haciendo. Abrazo muy muy grande. A tu salud, gracias”.

Fernández se refirió a la rivalidad futbolística entre Argentinos Juniors, equipo del cual es hincha, y Platense, institución en la que Coudet debutó como futbolista profesional en 1993.

El “Chacho” jugó en River Plate, San Lorenzo y Rosario Central, entre otros clubes nacionales. En el exterior, en clubes de España, México y Estados Unidos. Como técnico, salió campeón con Racing y en la actualidad lidera con el Inter el campeonato brasileño.