Alarma en River Plate: el mendocino Enzo Pérez aún no renovó su contrato con el Millonario

Enzo Pérez se convirtió en un referente de River y una pieza más que fundamental en el once, pero a los 37 años la continuidad del volante mantiene en vilo a los hinchas. Es que su vínculo se vence el 31 de diciembre de este año y, pese a que tiene sobre la mesa un ofrecimiento para prolongarlo desde abril, aún no respondió. En el medio, el mediocampista fue tentado del exterior pero su destino cuando se marche del Millonario parece tenerlo claro.

El volante tiene la opción de estirar su contrato con la institución a la que llegó en 2017 por un año más y aunque hay rumores de que habría decidido no prolongarlo, lo cierto es que todavía sigue evaluando la situación y no tomó una decisión. Tiene pensado tomarse su tiempo y analizar cómo está físicamente, si puede responder a la exigencia que implica estar en el Millonario, para definir si continúa. Es decir, no todo indica que recién lo resolverá una vez que termine este primer semestre.

Lo cierto es que en los últimos partidos ha sido baja en el once de Martín Demichelis por una sinovitis en la rodilla derecha que lo ha complicado. Además, cada vez que tuvo un problema físico le ha costado más reinsertarse y ya se perdió cuatro partidos al hilo. Eso, sumado a que pasan los meses y no da el sí, invita a pensar que su salida de la institución, en la que ya ganó ocho títulos, está cada vez más cerca.

Difícilmente la partida de Pérez, capitán de este equipo, suceda en el medio de la Copa Libertadores, pero el momento de la despedida posiblemente llegue en enero próximo. Esta situación despertó el interés de varios equipos para hacerse de los servicios del exvolante de la Selección Argentina, que ya recibió ofertas de franquicias de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Sin embargo, la decisión del mendocino una vez que deje de jugar en River sería marcharse a Deportivo Maipú de Mendoza, que hoy milita en la Primera Nacional y marcha segundo en la zona B. Es que el ex-Benfica debutó allí a sus 16 años y más de una vez reconoció que su sueño es retirarse con esa camiseta. Incluso, el domingo estuvo viendo junto a los dirigentes el encuentro del Botellero que cayó por 2-1 ante Chacarita en San Martín.

Enzo Pérez y la frase que encendió las alarmas en River

Aquella frase de Enzo Pérez tras la victoria ante Boca casi dos meses atrás, ahora vuelve a tomar más fuerza que nunca. Ni bien finalizó su rueda de prensa, el mediocampista mendocino fue abordado por las cámaras de Paso a Paso mientras se dirigía con el carrito hacia el vestuario para seguir con los festejos junto a su compañero y allí abrió un interrogante inesperado con respecto a su futuro en el club. “¿Fue tu último superclásico en el Monumental, por eso lo festejaste tanto?”; “Puede ser”, replicó.

