Alarma en Ezeiza: Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina, tiene Covid-19

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, tiene Covid-19. Se lo detectaron en los testeos previos al viaje rumbo a Calama, donde el campeón de América -ya clasificado a la Copa del Mundo de Qatar 2022- visitará sin el capitán Lionel Messi a Chile desde las 21.15 de este jueves por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas.

El DT no salió a dirigir la práctica de este miércoles en el predio de Ezeiza. Dado que su resultado positivo en las pruebas PCR se dio en las últimas horas, tendrá que cumplir con el aislamiento hasta tanto se negativice. Si esto ocurre, sí podría dirigir a la Albiceleste el próximo martes contra Colombia en Córdoba.

AHORA: Lionel Scaloni confirma que NO viajará a Chile por dar positivo de COVID#EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/kHqJAvEHHD — TyC Sports (@TyCSports) January 26, 2022

“Tanto Pablo Aimar como yo no vamos a poder formar parte de la delegación. Pablo lleva varios días en su casa, nunca ha formado parte de la burbuja por ser contacto estrecho de un familiar, no ha podido negativizarse y no va a formar parte de la delegación. Yo cumplí con el aislamiento hace varios días, sigo dando positivo y para entrar a Chile es necesario un PCR negativo. Estamos cumpliendo con los protocolos exigidos para estos casos”, reveló el DT de la Albiceleste en su conferencia de prensa.

Lionel Scaloni no estará en el banco de la Selección Argentina frente a Chile por ser positivo de Covid, al igual que Pablo Aimar, Alexis Mac Allister y Emiliano Buendía. pic.twitter.com/kCvsqQJLFD — VarskySports (@VarskySports) January 26, 2022

Quién dirigirá a la Selección Argentina si no está Lionel Scaloni

En este momento, el equipo está en manos de Roberto Ayala y Walter Samuel, los ayudantes de campo de Scaloni, dado que Pablo Aimar también dio positivo en los últimos testeos. Igualmente, si el Payasito da negativo en los próximos hisopados, sí podrá cruzar la frontera chilena y estar al frente del combinado nacional.

“Serán Walter y Roberto quienes acompañen al equipo, mas Diego Placente, que se suma al cuerpo técnico para dar una mano en este momento que, sinceramente desde que empezamos en la Selección, es el más estresante por todo lo que hemos pasado en estos días”, explicó Lionel Scaloni en conferencia de prensa.