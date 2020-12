Alaniz viaja con la ilusión en la maleta

Karen Alaniz (5-3-1; 1 nocauts) estará frente a una nueva oportunidad titular el sábado, cuando enfrente a la campeona Yamila Belén Abellaneda (10-4-0; 3 nocauts), por la corona argentina de los ligero, en una pelea pactada a 10 vueltas, a realizarse en el Club Atlético Social y Deportivo Camioneros, de Buenos Aires.

Sin dudas será una parada difícil para la representante del Club Independiente Rivadavia y pupila del profe Roberto Castillo, dado que inicialmente el combate por la faja nacional iba a ser en la división superpluma, pero luego no sólo cambió de rival, sino de divisional.

“No es una categoría que me desfavorezca tanto, porque no sufro con el peso tampoco; me viene bien”, comentó Karen a Más Deportes, tras la práctica de ayer en el club del Parque, donde realizó un circuito aeróbico para mantener el peso.

Un poco de soga, bolsa y manoplas fueron parte de la rutina de la oriunda de Godoy Cruz, junto a sus compañeros en el flamante gimnasio.

“Venimos muy bien, trabajando mucho pese a que nos cambiaron la rival, pero igual estábamos entrenando duro desde hace rato, porque sabíamos que iba a salir algo. Se dio en esta categoría y veremos lo que pasa”, dijo la campeona mendocina superligero, mientras vendaba sus manos para colocarse los guantes.

La pupila de Roberto Castillo combatió en dos ocasiones en Montevideo, Uruguay, ante Maira Moneo, donde hubo título en juego. En ambas ocasiones perdió. Hoy está frente a una nueva oportunidad. “Se han dado muchas oportunidades y algunas no las tomé porque algo siempre pasaba o la pandemia o no sé qué cosa. Espero que ésta sea la vencida. Pero también como se dice, cuando no es para una, hay que esperar. Hoy nos toca pelear por un título y allá vamos en busca del triunfo”, indicó.

El gimnasio del profe Castillo está a pleno en el Parque General San Martín, donde Karen ha trabajado con la ayuda de Rocío Gordillo y también de varios compañeros varones. “La verdad que tengo que agradecerle a Rocío por el aguante y todo lo que me ayudó. También a mis compañeros, que me han dado una mano con el guanteo”, agregó.

La rival no parece ser una gran preocupación para Karen, quien se concentra más en su trabajo: “La he visto muy poco y lo único que sé es que voy a buscar el triunfo, más allá de que no hay mucho para mirar porque en internet no hay combates de ella. Lo que sí sé es que voy a tratar de ganar el título”, afirmó.

Karen viene de una familia de boxeadores y su papá Roberto y sus hermanos influenciaron en su pasión por los guantes cuando apenas era una adolescente. Hoy, a sus 27 años, y mamá de Cipriano y Constantino, se ilusiona con terminar bien el año y encaminar definitivamente su carrera profesional con objetivos aún mayores. Claro todo dependerá del resultado ante una boxeadora de buena técnica como lo es Abellaneda.

Confianza: Roberto Castillo ve una oportunidad para Alaníz

El entrenador de Karen, Roberto Castillo, fue claro respecto de la oportunidad que ve ante la difícil Yamila Abellaneda: “Es una buena boxeadora; técnica y de buen boxeo, aunque va mucho al frente y que eso nos puede favorecer a la hora de pensar el combate”.

“Hemos trabajado muy bien, acorde a lo que hemos visto de la campeona. Creo que son peleas que no se pueden dejar pasar. A lo mejor no es el momento, porque venimos de la pandemia y todo un parate que todo sabemos. Quizás sería distinto si nos agarraba con todo el envión anímico de otras peleas, pero se dio ahora, de esta manera y en este momento y había que agarrarla. Karen llega muy bien”, finalizó.