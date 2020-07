Alan Cantero, un “Bohemio” que está en la órbita de la “Bodega”

Mientras algunos se van, otros están al caer. Ayer trascendió que Alan Cantero, delantero de Sportivo Peñarol de San Juan está en tratativas para convertirse en refuerzo de Godoy Cruz para lo que será el debut de la Liga Profesional, una competencia de la cual no se sabe mucho, ni en cuanto a formato de disputa por el poco tiempo que hay hasta diciembre, ni mucho menos cuando arrancará. Más allá de eso, los equipos se están moviendo en el mercado de pases y uno de esas instituciones es nuestro representante en el círculo privilegiado de AFA. A los arribos ya confirmados de Marcos Gonzalo Goñi y Renzo Tesuri, en las próximas horas se le podría sumar la del acatante sanjuanino del Bohemio, quien disputó 19 encuentros en el Torneo Federal A y marcó cuatro goles. Y fue precisamente Cantero quien habló de la posibilidad. " Gente del club se ha contactado conmigo. Hay posibilidades de que vaya. Me llamó el Presidente José Mansur y estuvimos hablando. Espero entre hoy y mañana que me digan qué hace", le dijo a nuestros colegas de Dos de Punta (Radio Andina).

El "9", de 22 años, confió que toda su carrera la hizo en Peñarol y que "si se llega a dar (su arribo a la Bodega) será un salto grande e importante. Es una oportunidad que no dejaré pasar. Mi representante me dijo que al DT (Diego Martínez) le había gustado mi forma de jugar". Y se autodefinió como "un jugador al que le gusta participar mucho del juego. Me gusta participar arriba, pero también abajo". El joven, hijo de Leonardo, una leyenda del club bohemio, marcó los dos goles que le dieron al Bohemio el ascenso al Torneo en Chivilcoy y quien de niño también era arquero porque cuando su equipo iba ganando "se metía al arco, porque no le gustaba perder". A su corta edad, tiene cierta experiencia, Con Peñarol jugó Copa Argentina (marcó dos goles en igual cantidad de partidos) y , fue campeón dos veces: primero del Torneo Federal B ante Camioneros y el último, ante Independiente de Chivilcoy, tras superar en una etapa previa a San Martín de Mendoza.

Así las cosas, en el Tomba, al parecer, seguirán apostando a posibles promesas como la institución lo hizo desde que pisó territorio de Primera División en el 2006. Mientras, en la dirigencia esperan novedades sobre los dos jugadores "vendibles" que tiene el club: Juan Francisco Brunetta y Jalíl Elías. Por el cordobés, la oferta formal que llegó desde el Genk de Bélgica no fue suficiente y se desechó a los pocos minutos. Después, cuentan, llegó una cifra desde Boca por la mitad de la ficha del jugador y tampoco colmó las expectativas del presidente Mansur y compañía. El Xeneize habría ofrecido 1,5 millones de dólares y el préstamo de un par de jugadores. Cabe recordar, que el Tomba busca laterales para armar el nuevo plantel y en ese sentido se pensó en Marcelo Weigandt como alternativa. El joven de Boca no tendrá mucho lugar en el plantel que conduce Miguel Ángel Russo por lo que escucha ofertas. En cuanto a Elías, el exNewell's volverá esta campaña al Tomba tras su préstamo en Unión de Santa Fe, y su representante recibió un ofrecimiento desde el Parma italiano. Si bien las charlas están "encaminadas", se dice que la transferencia quedará sellada después del 2 de agosto, día que finaliza la actual Serie A. La cifra de la posible venta sería de dos millones de euros y al Tomba le correspondería el 70% porque el 30% restante le pertenece a la Lepra rosarina.

Ya no están: Rodrigo Rey, Enzo Ibáñez y Christian Almeida, Jaime Ayoví, Leandro Vella, Richard Prieto, Joaquín Mateo, Agustín Verdugo y Leandro Lencinas. A esa nómina, podrían sumarse: Joaquín Varela, Fernando Núñez, Miguel Merentiel y Danilo Ortiz.