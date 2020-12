Al Tomba le tocó el “grupo de la muerte”

La suerte de Godoy Cruz ya está echada. El señor destino dictaminó que el Tomba integre el grupo más competitivo de la Fase Complementación, que otorgará un cupo para la Copa Sudamericana 2022.

El recorrido del Expreso bodeguero comenzará el próximo lunes 14 a las 19.20, cuando el Tomba visite la provincia de Santiago del Estero para verse las caras con Central Córdoba. Según el pronóstico del tiempo, la temperatura máxima para ese día en la capital santiagueña ascendería a los 38 grados. Es decir, Godoy Cruz debutará en el mismísimo “infierno”.

Una buena en la previa de ese choque para los de Diego Martínez es que el rival llega igual de golpeado en lo futbolístico. Tras la derrota (0-2) ante Colón el último viernes, Alfredo Berti dejó de ser el DT y la dirigencia decidió que Alexis Ferrero (manager y exjugador del club) y Sebastián Scolari (DT de Reserva) queden al mando del Ferroviario, que aún no pudo cantar victoria en el ‘Alfredo Terrera’.

Luego de esa primera estación, en el horizonte del Expreso asomará un histórico elenco (seis veces campeón en Primera División) que en la actualidad posee un plantel con iguales dosis de jerarquía y promisoria juventud: Newell’s Old Boys. El equipo de Frank Darío Kudelka, que finalizó tercero en el grupo de Boca, es candidato a quedarse con la zona. De hecho, cuenta con futbolistas de la trayectoria de Maxi Rodríguez, Pablo Pérez, Ignacio Scocco, Santiago Gentiletti y Mauro Formica. La Lepra rosarina visitará el Malvinas Argentinas el fin de semana del 18 al 21 de diciembre.

En la tercera fecha de esta Zona Complementación B, el Tomba tendrá que visitar a un grande del fútbol argentino como Racing Club. Es probable que ese fin de semana, del 26 y 27 de diciembre, la Academia ya conozca su suerte en el certamen internacional, donde podría toparse con Boca Juniors en cuartos de final. Si el equipo de Sebastián Beccacece logra acceder a semifinales de la Libertadores, es probable que el DT decida poner un elenco alternativo, lo que beneficiaria al Expreso.

La hoja de ruta determinó que en la cuarta jornada, el Bodeguero espere por la visita de Estudiantes de La Plata, otra legendaria institución multicampeona del fútbol argentino y continental. Sin embargo, el Pincha no pasa por un buen momento deportivo ni mucho menos. Tan es así que no sólo terminó último en su grupo sin triunfos, sino que todavía no pudo marcar ni siquiera un tanto. Ese encuentro, previsto para el fin de semana del 2 al 4 de enero, será el primero de Godoy Cruz en el 2021.

Liniers será la última parada del Expreso en su búsqueda de terminar con vida en “el grupo de la muerte”. El encuentro en el estadio José Amalfitani se disputará el fin de semana del 9 al 11 de enero de 2021. Vélez es protagonista de la actual Copa Sudamericana y ayer comenzó la serie de cuartos ante Universidad Católica de Chile.

Se sabe que el andar del Tomba en este certamen (cuyo partidos felizmente no suman para los promedios) no es para nada bueno. Eso sí, la revancha está a la vuelta de la esquina.