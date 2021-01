Ahora, cómo duerme el hincha Cruzado: La AFA habría modificado el reglamento y el Cruzado quedó a un triunfo del ascenso

No es novedad, ni tampoco sorprende. El rumor es fuerte. Aún falta la voz oficial, pero anoche la Asociación del Fútbol Argentino decidió que la final entre el perdedor del Reducido de la B Metropolitana (San Telmo) y el del Torneo Federal A (aún están en semifinales) no se dispute, por lo tanto no habrá definición deportiva para lograr el quinto ascenso a la Primera Nacional.

¿Motivos? Los popes de la AFA quieren que la próxima temporada del Nacional cuente con un número par de equipos: 36 y no 35 como estaba estipulado.

Lo que llama mucho la atención es que esta “bomba” salió a la luz 24 horas antes que se disputen los cruces de semifinales, que involucra a un representante mendocino: Villa Mitre vs. Deportivo Madryn y Deportivo Maipú vs. Sarmiento de Resistencia.

En una primera instancia los ganadores de estos cruces, tendrían dos chances de ascender. Primero, jugando una final entre ellos y el perdedor, luego, jugando un partido ante San Telmo.

Sin embargo, debido a la modificación realizada, San Telmo ascendería y los ganadores de estos cruces, también, sin jugar la final del reducido, ni el partido con San Telmo. Por lo tanto, Maipú está a un sólo triunfo del objetivo soñado. Y como plus, jugará de local ante Sarmiento de Resistencia.

De esta manera, la próxima temporada de la B Nacional contaría con 36 equipos, divididos en dos zonas de 18. Vale recordar que en la actual temporada no hubo descensos y que dos equipos ascenderán a la Superliga. El campeón fue Sarmiento de Junín y el otro ascenso se define en un reducido.

Desde el seno de la comisión directiva del Deportivo Maipú son consciente de esta situación y modificación en el Reglamento, pero están esperando la confirmación oficial.

Hay mucha presión por parte de los clubes de la Primera B Metropolitana, que consideran injusto que San Telmo ascencienda de categoría cuando se ubica en los últimos escalones de la tabla cuando el fútbol paró por la Pandemia.

Las próximas horas son decisivas. Los teléfonos explotan. Desde que perdió su plaza en el viejo Nacional B (año 1992), el Súper Depor, el primer equipo mendocino en jugar el Nacional B, nunca estuvo tan cerca de recuperar su lugar.