Agustina Mattio ilusionada con su debut en Top Race

Agustina Mattio tuvo recientemente su debut en el Top Race Junior y llega confiada para continuar por el camino de crecimiento. Tiene muy buenos antecedentes en varias categorías de karting donde logró alcanzar campeonatos. Además, compitió en la Fórmula 3 Metropolitana donde subió al podio en el 2019. Ahora su próximo objetivo es consolidarse en Top Race Junior.

Su meta para este año se centra en sumar experiencia y por lo visto en Concepción del Uruguay, los resultados fueron alentadores. El viernes, se convirtió en la más rápida de los entrenamientos y a lo largo del fin de semana su performance fue siempre notable, demostrando permanentemente su talento

“Mi resumen es muy positivo. Analicemos que fue mi primera participación en este tipo de autos y desde el comienzo de la actividad he tenido una buena adaptación. Luego los entrenamientos me permitieron seguir conociendo el auto y evolucionando. En el momento del Sprint se pinchó una goma. El domingo fue como empezar de nuevo y lamentablemente, cuando peleaba por el tercer puesto, un toque me perjudicó y se reventó un neumático”, contó la piloto que reside en Villa Gobernador Gálvez.

De cara a lo que viene, Mattio contó sus objetivos: “Quedé muy entusiasmada, no solamente con la adaptación, sino también con el tipo de autos que me encontré. Ha sido una experiencia enriquecedora, ya que son prototipos muy buenos para manejar, aprender y formarme en este deporte”.