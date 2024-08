Agustín Canapino dejará de correr en la IndyCar tras desvincularse del equipo Juncos Hollinger Racing

Agustín Canapino dejará de competir con el Chevrolet Dallara de Juncos Hollinger Racing en la IndyCar, tras alcanzar una desvinculación por “mutuo acuerdo”, según anunció la escudería en sus redes sociales. Y lo que era un secreto a voces finalmente se convirtió en realidad.

“Juncos Hollinger Racing y el piloto del Chevrolet Dallara #78, Agustín Canapino, comunican que por mutuo acuerdo, concluye su participación en la temporada 2024 de la NTT INDYCAR SERIES. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a Agustín por dar el salto a una de las categorías más rápidas y competitivas del mundo, confiando en JHR y en todo lo que esta serie representa. Tanto Agustín como el equipo han trabajado con dedicación para aprender, crecer y alcanzar el éxito durante su tiempo con JHR, y estamos sumamente orgullosos de lo que hemos logrado juntos”, informó el equipo este miércoles.

Luego de participar en once de las doce fechas, Canapino se ubicaba en el puesto 23°, y con 109 puntos su auto no estaba ingresando en el programa llamado “Leader’s Circle”, que otorga un premio de un millón de dólares por auto al finalizar la temporada al equipo que logre meter a sus dos coches entre los 22 primeros de la temporada. El compañero de Canapino, Romain Grosjean (ex piloto de Fórmula 1, con 179 Grandes Premios disputados), marcha en el decimosexto puesto con 199 unidades.

En sus dos temporadas en la categoría, Canapino corrió 28 carreras y sus mejores resultados fueron el 12° puesto en su debut en San Petersburgo, luego en el óvalo de Texas y en el circuito callejero de Toronto. Este año repitió esa colocación en otro trazado urbano, en Detroit.

En su última presencia logró su mejor clasificación al conseguir el décimo puesto en Toronto, pero a metros del inicio se tocó con Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) y se fue contra el muro: golpe sufrido en su coche lo dejó fuera de carrera.

En sus dos participaciones en las 500 Millas de Indianápolis, abandonó a falta de ocho vueltas del final en 2023 y este año pudo terminar 22°. Fue el primer argentino en correr en la legendaria competencia luego de 83 años, desde la presencia de Raúl Riganti, en 1940.

La irrupción de Canapino en la IndyCar causó un gran impacto, ya que hasta su debut nunca había corrido en monopostos. Su carrera en Argentina entre 2007 y 2022 siempre fue en autos con techo, logrando 15 títulos (4 de TC, 2 de TC 2000, 7 de Top Race, 1 de TC Pista y una Copa Megane) y es el segundo piloto más laureado en el plano nacional, detrás de Juan María Traverso (16).

Esta temporada solo faltó en Road America, ya que el jefe del equipo JHR, David O’Neill, entendió que Agustín no estaba en condiciones de correr debido a la polémica promovida en las redes sociales tras el toque con Theo Pourchaire, piloto de Arrow McLaren, que rompió su alianza estratégica-comercial con el JHR.

Ante este panorama, Canapino en las próximas horas volvería a Argentina, probaría un Chevrolet Camaro de Turismo Carretera y retornaría en la próxima fecha que se disputará el 18 de agosto en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez.

Según el sitio SoloTC, el arrecifeño de 34 años correrá en el Coliseo porteño con una cupé Chevy atendida por el equipo Canning Motorsport, y desde la siguiente fecha en San Luis competirá con un Camaro, el flamante modelo de Chevrolet que integra la nueva generación de los autos de la octogenaria categoría.