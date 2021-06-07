Agendate los horarios de la semana
Se viene una semana a puro automovilismo en el Autódromo de Buenos Aires.
- lunes, 7 de junio de 2021
Debido al contexto de pandemia y restricciones las categorías del automovilismo argentino decidieron correr entre semana así que habrá muchas carreras para disfrutar con el equipo Carburando.
Desde el martes y hasta el viernes correrán Súper TC2000, Top Race, TR Series, TR Junior y Fórmula Renault 2.0 en el circuito 9 del Autódromo de Buenos Aires con los siguientes horarios:
MARTES 08 DE JUNIO
08:00 hs. APERTURA DE ACREDITACIONES
09:00 hs INGRESO DE LOS EQUIPOS A BOXES
10.00 hs. FÓRMULA RENAULT 2.0 SORTEO DE MOTORES
10.30 hs. FÓRMULA RENAULT 2.0 SORTEO DE NEUMÁTICOS
10.45 hs. STC2000 SORTEO DE NEUMÁTICOS
14.00 a 15.00 hs FÓRMULA RENAULT 2.0 VERIFICACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
16.00 a 17.00 hs SÚPER TC2000 VERIFICACIÓN TÉCNICA
16.00 hs FÓRMULA RENAULT 2.0 REUNIÓN DE PILOTOS VIRTUAL OBLIGATORIA
16.30 hs TR SERIES REUNIÓN DE PILOTOS VIRTUAL OBLIGATORIA
17.00 hs. TRV6 REUNIÓN DE PILOTOS VIRTUAL OBLIGATORIA
17,30 hs SUPER TC2000 REUNIÓN DE PILOTOS VIRTUAL OBLIGATORIA
19:00 hs. CIERRE DE ACREDITACIONES
MIÉRCOLES 09 DE JUNIO
08:00 hs. APERTURA DE ACREDITACIONES y APERTURA DEL RECINTO TÉCNICO
09.55 a 10.25 hs FÓRMULA REANULT 2.0 ENTRENAMIENTO 1
10.35 a 11:10 hs SÚPER TC2000 TANDA ENTRENAMIENTO A
11.15 a 12.05 hs SÚPER TC2000 TANDA ENTRENAMIENTO B
12.20 a 12.50 FÓRMULA RENAULT 2.0 ENTRENAMIENTO 2
12.50 A 14.00 CRUCE DE VEHICULOS PESADOS TRV6
14.00 hs. TRV6 // TR SERIES // SORTEO DE NEUMÁTICOS
14.00 a 14.10 hs FÓRMULA RENAULT 2.0 CLASIFICACIÓN
14.15 a 14.20 hs FÓRMULA RENAULT 2.0 SÚPER CLASIFICACION
14.20 A 14.45 CRUCE DE VEHICULOS PESADOS TRV6
14:50 a 15:10 hs. SÚPER TC2000 CLASIFICACIÓN
15:00 a 18.00 hs TRV6 // TR SERIES // TR JUNIOR INSCRIPCIÓN CATEGORÍA
15.20 hs FÓRMULA RENAULT 2.0 APERTURA DE BOXES
15.30 hs FÓRMULA REANULT 2.0 CIERRE DE BOXES
15.40 hs. FÓRMULA RENAULT 2.0 VUELTA PREVIA
15.45 hs. FÓRMULA RENAULT 2.0 CARRERA 15 vts. 50.385 km Máx. 25 MINUTOS
16.00 a 18.00 hs TRV6 // TR SERIES // // TR JUNIOR VERIFICACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
16:20 hs. SUPER TC2000 APERTURA DE BOXES
16:30 hs. SUPER TC2000 CIERRE DE BOXES
16:40 hs. SÚPER TC2000 VUELTA PREVIA
16:45 hs. SÚPER TC2000 CARR. CLAS. 25 MIN. + 1 VUELTA
17.15 hs. SÚPER TC2000 CONFERENCIA DE PRENSA VIRTUAL
17.15 hs. CRUCE DE VEHICULOS PESADOS TRV6
18:00 hs. CIERRE DE ACREDITACIONES
20:00 hs. CIERRE DEL RECINTO TÉCNICO
JUEVES 10 DE JUNIO
07:00 hs. APERTURA DE ACREDITACIONES y APERTURA DEL RECINTO TÉCNICO
08:00 a 08:30 hs. TR SERIES ENTRENAMIENTO 1
08:40 a 09:10hs TRV6 ENTRENAMIENTO 1
09:20 a 09:40 hs. TR SERIES ENTRENAMIENTO 2
09:50 a 10:10 hs TRV6 ENTRENAMIENTO 2
10.30 a 12.00 hs TR JUNIOR VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
10:50 a 11:00 hs. TR SERIES CLASIFICACIÓN
11:05 a 11:15 hs. TR SERIES CLASIFICACIÓN (1º al 5º)
11:25 a 11:35 hs. TRV6 CLASIFICACIÓN
11:40 a 11:45 hs. TRV6 CLASIFICACIÓN (1º al 5º)
12.10 hs. SÚPER TC2000 APERTURA DE BOXES
12.20 hs SUPER TC2000 CIERRRE DE BOXES
12:25 hs. SÚPER TC2000 VUELTA PREVIA
12:30 hs. SÚPER TC2000 FINAL 40 MIN. + 1 VUELTA
13:15 hs. SÚPER TC2000 CONFERENCIA DE PRENSA VIRTUAL
13:20 hs. TR SERIES APERTURA DE BOXES
13:25 hs. TR SERIES CIERRE DE BOXES
13:27 hs. TR SERIES VUELTA PREVIA
13:30 hs. TR SERIES SPRINT 7 vts.
14:05 hs. TRV6 APERTURA DE BOXES
14:15 hs. TRV6 CIERRE DE BÓXES
14:17 hs. TRV6 VUELTA PREVIA
14:18 hs. TRV6 CARRERA 25 Min. + 1 VTA
15.10 a 15.30 TR JUNIOR ENTRENAMIENTO 1
15.40 hs FÓRMULA RENAULT 2.0 APERTURA DE BOXES
15.50 hs FÓRMULA REANULT 2.0 CIERRE DE BOXES
15.55 hs. FÓRMULA RENAULT 2.0 VUELTA PREVIA
16.00 hs. FÓRMULA RENAULT 2.0 CARRERA 15 vts. 50.385 km Máx. 25 MINUTOS
VIERNES 11 DE JUNIO
08:00 hs. APERTURA DE ACREDITACIONES y APERTURA DEL RECINTO TÉCNICO
09.00 a 09.20 hs TR JUNIOR ENTRENAMIENTO 2
10.30 a 10.40 hs. TR JUNIOR CLASIFCACIÓN
10.50 a 11.00 hs TRV6 TANQUES LLENOS
12:00 hs. TR JUNIOR APERTURA DE BOXES
12:10 hs. TR JUNIOR CIERRE DE BOXES
12:15 hs. TR JUNIOR VUELTA PREVIA
12:20 hs. TR JUNIOR SPRINT 5 VTAS.
14:15 hs. TR SERIES APERTURA DE BOXES
14:20 hs. TR SERIES CIERRE DE BOXES
14:22 hs. TR SERIES VUELTA PREVIA
14:25 hs. TR SERIES CARRERA 25 MIN. + 1 VTA
15:00 hs. TR JUNIOR APERTURA DE BOXES
15:10 hs. TR JUNIOR CIERRE DE BOXES
15:15 hs. TR JUNIOR VUELTA PREVIA
15:20 hs. TR JUNIOR CARRERA 20 MINUTOS + 1 VTA.
16:00 hs. TRV6 APERTURA DE BOXES
16:10 hs. TRV6 CIERRE DE BÓXES
16:12 hs. TRV6 VUELTA PREVIA
16:15 hs. TRV6 CARRERA 25 Min. + 1 VTA