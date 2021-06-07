16°

MIN 7°

MAX 20°

lunes 7 de junio de2021
Agendate los horarios de la semana
El automovilismo correrá entre semana en Buenos Aires.
+ Deportes

Agendate los horarios de la semana

Se viene una semana a puro automovilismo en el Autódromo de Buenos Aires.

Agendate los horarios de la semana
El automovilismo correrá entre semana en Buenos Aires.

Debido al contexto de pandemia y restricciones las categorías del automovilismo argentino decidieron correr entre semana así que habrá muchas carreras para disfrutar con el equipo Carburando.

Desde el martes y hasta el viernes correrán Súper TC2000, Top Race, TR Series, TR Junior y Fórmula Renault 2.0 en el circuito 9 del Autódromo de Buenos Aires con los siguientes horarios:

MARTES 08 DE JUNIO

08:00 hs. APERTURA DE ACREDITACIONES

09:00 hs INGRESO DE LOS EQUIPOS A BOXES

10.00 hs. FÓRMULA RENAULT 2.0 SORTEO DE MOTORES

10.30 hs. FÓRMULA RENAULT 2.0 SORTEO DE NEUMÁTICOS

10.45 hs. STC2000 SORTEO DE NEUMÁTICOS

14.00 a 15.00 hs FÓRMULA RENAULT 2.0 VERIFICACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

16.00 a 17.00 hs SÚPER TC2000 VERIFICACIÓN TÉCNICA

16.00 hs FÓRMULA RENAULT 2.0 REUNIÓN DE PILOTOS VIRTUAL OBLIGATORIA

16.30 hs TR SERIES REUNIÓN DE PILOTOS VIRTUAL OBLIGATORIA

17.00 hs. TRV6 REUNIÓN DE PILOTOS VIRTUAL OBLIGATORIA

17,30 hs SUPER TC2000 REUNIÓN DE PILOTOS VIRTUAL OBLIGATORIA

19:00 hs. CIERRE DE ACREDITACIONES

MIÉRCOLES 09 DE JUNIO

08:00 hs. APERTURA DE ACREDITACIONES y APERTURA DEL RECINTO TÉCNICO

09.55 a 10.25 hs FÓRMULA REANULT 2.0 ENTRENAMIENTO 1

10.35 a 11:10 hs SÚPER TC2000 TANDA ENTRENAMIENTO A

11.15 a 12.05 hs SÚPER TC2000 TANDA ENTRENAMIENTO B

12.20 a 12.50 FÓRMULA RENAULT 2.0 ENTRENAMIENTO 2

12.50 A 14.00 CRUCE DE VEHICULOS PESADOS TRV6

14.00 hs. TRV6 // TR SERIES // SORTEO DE NEUMÁTICOS

14.00 a 14.10 hs FÓRMULA RENAULT 2.0 CLASIFICACIÓN

14.15 a 14.20 hs FÓRMULA RENAULT 2.0 SÚPER CLASIFICACION

14.20 A 14.45 CRUCE DE VEHICULOS PESADOS TRV6

14:50 a 15:10 hs. SÚPER TC2000 CLASIFICACIÓN

15:00 a 18.00 hs TRV6 // TR SERIES // TR JUNIOR INSCRIPCIÓN CATEGORÍA

15.20 hs FÓRMULA RENAULT 2.0 APERTURA DE BOXES

15.30 hs FÓRMULA REANULT 2.0 CIERRE DE BOXES

15.40 hs. FÓRMULA RENAULT 2.0 VUELTA PREVIA

15.45 hs. FÓRMULA RENAULT 2.0 CARRERA 15 vts. 50.385 km Máx. 25 MINUTOS

16.00 a 18.00 hs TRV6 // TR SERIES // // TR JUNIOR VERIFICACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

16:20 hs. SUPER TC2000 APERTURA DE BOXES

16:30 hs. SUPER TC2000 CIERRE DE BOXES

16:40 hs. SÚPER TC2000 VUELTA PREVIA

16:45 hs. SÚPER TC2000 CARR. CLAS. 25 MIN. + 1 VUELTA

17.15 hs. SÚPER TC2000 CONFERENCIA DE PRENSA VIRTUAL

17.15 hs. CRUCE DE VEHICULOS PESADOS TRV6

18:00 hs. CIERRE DE ACREDITACIONES

20:00 hs. CIERRE DEL RECINTO TÉCNICO

JUEVES 10 DE JUNIO

07:00 hs. APERTURA DE ACREDITACIONES y APERTURA DEL RECINTO TÉCNICO

08:00 a 08:30 hs. TR SERIES ENTRENAMIENTO 1

08:40 a 09:10hs TRV6 ENTRENAMIENTO 1

09:20 a 09:40 hs. TR SERIES ENTRENAMIENTO 2

09:50 a 10:10 hs TRV6 ENTRENAMIENTO 2

10.30 a 12.00 hs TR JUNIOR VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

10:50 a 11:00 hs. TR SERIES CLASIFICACIÓN

11:05 a 11:15 hs. TR SERIES CLASIFICACIÓN (1º al 5º)

11:25 a 11:35 hs. TRV6 CLASIFICACIÓN

11:40 a 11:45 hs. TRV6 CLASIFICACIÓN (1º al 5º)

12.10 hs. SÚPER TC2000 APERTURA DE BOXES

12.20 hs SUPER TC2000 CIERRRE DE BOXES

12:25 hs. SÚPER TC2000 VUELTA PREVIA

12:30 hs. SÚPER TC2000 FINAL 40 MIN. + 1 VUELTA

13:15 hs. SÚPER TC2000 CONFERENCIA DE PRENSA VIRTUAL

13:20 hs. TR SERIES APERTURA DE BOXES

13:25 hs. TR SERIES CIERRE DE BOXES

13:27 hs. TR SERIES VUELTA PREVIA

13:30 hs. TR SERIES SPRINT 7 vts.

14:05 hs. TRV6 APERTURA DE BOXES

14:15 hs. TRV6 CIERRE DE BÓXES

14:17 hs. TRV6 VUELTA PREVIA

14:18 hs. TRV6 CARRERA 25 Min. + 1 VTA

15.10 a 15.30 TR JUNIOR ENTRENAMIENTO 1

15.40 hs FÓRMULA RENAULT 2.0 APERTURA DE BOXES

15.50 hs FÓRMULA REANULT 2.0 CIERRE DE BOXES

15.55 hs. FÓRMULA RENAULT 2.0 VUELTA PREVIA

16.00 hs. FÓRMULA RENAULT 2.0 CARRERA 15 vts. 50.385 km Máx. 25 MINUTOS

VIERNES 11 DE JUNIO

08:00 hs. APERTURA DE ACREDITACIONES y APERTURA DEL RECINTO TÉCNICO

09.00 a 09.20 hs TR JUNIOR ENTRENAMIENTO 2

10.30 a 10.40 hs. TR JUNIOR CLASIFCACIÓN

10.50 a 11.00 hs TRV6 TANQUES LLENOS

12:00 hs. TR JUNIOR APERTURA DE BOXES

12:10 hs. TR JUNIOR CIERRE DE BOXES

12:15 hs. TR JUNIOR VUELTA PREVIA

12:20 hs. TR JUNIOR SPRINT 5 VTAS.

14:15 hs. TR SERIES APERTURA DE BOXES

14:20 hs. TR SERIES CIERRE DE BOXES

14:22 hs. TR SERIES VUELTA PREVIA

14:25 hs. TR SERIES CARRERA 25 MIN. + 1 VTA

15:00 hs. TR JUNIOR APERTURA DE BOXES

15:10 hs. TR JUNIOR CIERRE DE BOXES

15:15 hs. TR JUNIOR VUELTA PREVIA

15:20 hs. TR JUNIOR CARRERA 20 MINUTOS + 1 VTA.

16:00 hs. TRV6 APERTURA DE BOXES

16:10 hs. TRV6 CIERRE DE BÓXES

16:12 hs. TRV6 VUELTA PREVIA

16:15 hs. TRV6 CARRERA 25 Min. + 1 VTA

+ Deportes

Da la nota

Por las redes