Agendá las atracciones deportivas de este domingo: ligas, ascensos y automovilismo, las principales

La acción deportiva del fin de semana largo continúa con la sexta fecha de la Liga Profesional con los dos encuentros destacados: Boca visita a Estudiantes y Racing recibe a Newell’s.

Mientras que también tendremos una nueva jornada en el ascenso, tanto en la Primera Nacional con protagonismos mendocinos, Gimnasia enfrenta a Alvarado e Independiente a Santamarina de visitante. Maipú ya jugó y venció por 2-0 a Agropecuario. En el Federal A, Huracán Las Heras recibe a Desamparados.

Y la continuación de la fecha inicio de las ligas europeas, con duelos como el del Tottenham y Manchester City en la Premier League, el Atlético de Madrid conducido por el “Cholo Simeone”, que visita a Celta de Vigo; mientras que el Barcelona recibe a Real Sociedad sin Lionel Messi, en el debut de la LaLiga española.

Además, el fútbol femenino de AFA, que por primera vez en la historia se televisarán todos los partidos de cada fecha a través de la TV Pública y por DeporTV.

Y, el automovilismo, el tenis, básquet, y más.

La agenda

Liga francesa

A las 8- Angers 3-0 Olympique de Lyon (ESPN)

A las 10- Brest vs Stade Rennais, Clermont vs Troyes, Nantes vs Metz, Reims vs Montpellier.

A las 12- Lens vs Saint- Étienne

A las 15.45 Olympique de Marsella vs Bordeaux (ESPN3)

Premier League

A las 10- Newcastle vs West Ham

A las 12.30- Tottenham vs Manchester City (ESPN)

Bundesliga

A las 10.30- Mainz vs Leipzig

A las 12.30- Colonia vs Hertha Berlin

Liga española

A las 12.30- Celta de Vigo vs Atlético de Madrid (ESPN)

A las 17.15- Sevilla vs Rayo Vallecano (DIRECTV, GODIRECTV SPORTS/1610)

Fútbol femenino – Primera A

A las 11- Huracán vs Rosario Central

A las 13- River vs Excursionistas

A las 15- San Lorenzo vs El Porvenir

Federal A

Zona 1

A las 15- Ciudad Bolivar vs Juv. Unida (SL), Camioneros vs Sansinena (GC), Sol de Mayo (V)vs Villa Mitre (BB), Dep. Madryn vs Ferro (GP), Olimpo vs Circulo Dep. (O), Sp. Peñarol (SJ) vs Cipolletti, Estudiantes (SL) vs Independiente CH.

A las 15.30- Huracán Las Heras vs Desamparados

Zona 2

A las 15- Crucero (M) vs Gimnasia (S), Racing (C) vs Sp. Las Parejas.

A las 15:30- Defensores (VR) vs Sp. Belgrano (SF), Unión (S) vs Sarmiento (R), Gimnasia (CdU) vs Douglas Haig.

Primera Nacional

A las 14- Alte. Brown vs Chacarita (TYC SPORTS)

A las 15- Santamarina vs Independiente Rivadavia, Villa Dálmine vs Brosn de Adrogué, San Telmo vs Brown de Puerto Madryn, Defensores de Belgrano vs Atlético Rafaela, Almagro vs Barracas Central.

A las 15.30- Gimnasia y Esgrima vs Alvarado, All Boys vs San Martín de San Juan, Ferro vs Tristan Suárez.

A las 16- Temeprley vs Quilmes (TYC SPORTS)

A las 19.30- Belgrano vs Mitre de Santiago del Estero (DIRECTV SPORTS)

MLS (Major League Soccer- USA)

A las 17- Atlanta United vs Los Ángeles FC (ESPN Extra)

Automovilismo

TC2000: a las 9.30, la carrera final (TYC SPORT)

Súper TC2000: 9.30, carrera final (TYC SPORT)

Ciclismo – Vuelta de España

A las 10.50- Etapa 2 (ESPN3)

Básquet- NBA Liga de verano

A las 22- New Orleands Pelicans vs Golden State Warriors (ESPN2)

Liga Profesional

A las (FOX SPORTS PREMIUM y TNT SPORTS)

A las 15.45- Platense vs Arsenal (FOX SPORTS PREMIUM)

A las 18- Estudiantes vs Boca (TNT SPORTS)

A las 20.15- Racing vs Newell´s (FOX SPORTS PREMIUM)

Tenis

Masters 1000 Toronto: a las 17, final (ESPN2)

Masters 1000 Cincinnati: a las 19, Primera ronda (ESPN2)