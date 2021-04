Adrián Hang: “Wey Zapata no estaba en inferioridad de condiciones”

La muerte de Alberto “Wey” Zapata Bacur provocó consternación en todo el ambiente del deporte motor. Uno de los que se refirió a la pérdida del piloto sanjuanino fue Adrián Hang, quien pasó por algo similar. El santafesino perdió su pie derecho y su pierna izquierda en un accidente y a pesar de ello, logró ser exitoso en el automovilismo. Además, criticó lo que dijo Orlando Terranova al respecto del incidente que le costó la vida al joven de 23 años.

“La asociación de Motociclismo hizo bien en darle la licencia y no considero que estaba en inferioridad de condiciones. Pasó lo que pasó por cosas del destino y no por lo que dijo Terranova. En la opinión de “Orly” hay algo de egoísmo y discriminación”, le comentó Hang a Carburando.

Y siguió: “Esto pasó como le podría haber sucedido a cualquier otro piloto. Sino yo también le hubiera echado la culpa que perdí las piernas porque me chocó otro, cuando en realidad me despiste. Fue un golpe de carrera con mucha mala suerte. Es una lástima porque él iba a ser un ejemplo de deportista como lo fue Daniel Scioli como lo fui yo en su momento”.

En tanto, el campeón 1999 del Turismo Nacional expresó que él continuó corriendo por la pasión que le generaba la actividad. “Yo no corría para ser un ejemplo, yo lo hacía por la pasión que me causaba ser piloto de autos. Yo corría por eso y si no me dejaban correr iba a sentir una discriminación como la sintió Carlos Villar, piloto de Midget, que junto a “Tito” Bessone le dimos una mano”, remarcó.

Por último, Hang indicó que le hubiera gustado conocer a Zapata. “No tuve la suerte de conocerlo a “Wey” Zapata, íbamos a ir con un grupo de amigos que andamos en moto pero no tuvimos tiempo y lo lamento. Para mí hubiera sido un gusto estar con él”, finalizó.