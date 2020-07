Adiós y polémica

Más allá de la forma en que fue desvinculado el uruguayo Christian Almeida, la bomba del viernes estuvo detonada por el propio lateral uruguayo, cuando confirmó que el plantel bodeguero se encuentra entrenando, todas las mañanas, bajo las órdenes de Diego Martínez, y en grupos, en un predio que es propiedad de José Mansur, presidente de la entidad.

Los dichos del lateral izquierdo fueron refutados por el propio Mansur, quien en una breve comunicación con MAS Deportes, confió que el defensor fue quien le pidió utilizar esas instalaciones “para uso personal y entrenar algunos días de la semana, en soledad”.

Consultado sobre el tema, el uruguayo dio precisiones sobre los entrenamientos matutinos: habló de la presencia de Martínez en los mismos y describió que se realizan en grupos, tal como indican los protocolos de estos tiempos. La novedad no debería ser tal en la provincia, donde el gobierno de Mendoza autorizó éste tipo de prácticas, manteniendo el distanciamiento social y bajo un estricto protocolo sanitario que fue aprobado en su momento. Lo que preocupa a la dirigencia tombina, a partir de los dichos del jugador, es que AFA vuelva a posar sus ojos en la entidad, luego del tirón de orejas a mediados de junio, cuando un grupo de jugadores entrenó en el mismo predio, bajo las órdenes de preparadores físicos.

El técnico me veía todos los días en los entrenamientos, en el predio del presidente, y no fue capaz de decirme que no me iba a querer. Me molestaron las formas

Aquella vez, el ente que rige el fútbol argentino argumentó que la determinación obedecía a evitar que aquellos clubes que retornaran antes a los entrenamientos sacaran ventaja sobre el resto. Un argumento tan ridículo como unitario.

“Ha sabido ir algún que otro día con algún compañero a correr, por su cuenta. Se enojó porque le rescindimos, parece”, cerró Mansur.

El defensor, que jugó seis partidos con la camiseta de Godoy Cruz (Huracán, Boca Juniors, Unión de Santa Fe, Vélez Sarsfield y Newell’s Old Boys), tenía intenciones de continuar al menos hasta fin de año. Su contrato tenía una serie de cláusulas de salida que la dirigencia utilizó para cerrar la estadía del uruguayo en tierras mendocinas.

Verdugo tampoco sigue

La de Agustín Verdugo fue una de las apariciones más prometedoras en los últimos tiempos en la entidad. Sin embargo, la dirigencia decidió cederlo a préstamo a Mitre (SE) para que sumara minutos. A su retorno del préstamo, Diego Martínez decidió que no será tenido en cuenta. De esta manera, el volante, que tiene contrato con el Tomba hasta 2022, deberá buscarse un nuevo destino. “Es una decisión del cuerpo técnico no tenerme en cuenta. Si no les sirvo, está bien que me lo digan”, cerró.

El presidente de Godoy Cruz, José Mansur, negó que el plantel haya vuelto a los entrenamientos. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes Orlando Pelichotti | Orlando Pelichotti

José Mansur: “Almeida me pidió permiso para correr ahí”

El presidente de la entidad se mostró sorprendido por los dichos del defensor uruguayo y negó rotundamente que el plantel en su totalidad esté entrenando en el predio de su propiedad. “Nada que ver lo que dice Almeida. Se enojó porque le rescindimos el contrato y por eso sale a decir eso. No lo entiendo”.

“Hace unas semanas atrás, él me pidió permiso para ir a correr unos días a la semana al predio, por su cuenta. Han sabido ir con algún que otro compañero a correr; tal como otros jugadores van al gym a entrenarse por su cuenta”, finalizó.