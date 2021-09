Acusaron al “Bocha” Batista de falsificar las DD.JJ. de jugadores argentinos: qué dijo el DT de la Sub 20

Tan solo cinco minutos se jugaron del clásico sudamericano entre Brasil y Argentina. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) decidió interrumpir el partido denunciando una falsificación de las declaraciones juradas de cuatro futbolistas del seleccionado “albiceleste”, provenientes de la Premier League, acusados de incumplir la normativa federal de migraciones en el país presidido por Bolsonaro.

El documento de Anvisa publicado por O Globo.

Tras el escándalo de este domingo, el portal O Globo presentó documentos que señalan a Fernando Ariel “Bocha” Batista, DT del seleccionado Sub 20 y olímpico de Argentina que no estuvo en ningún momento con la delegación que llegó el viernes a Brasil desde Caracas, como el responsable de llenar los formularios de los jugadores Emiliano Martínez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía.

El escandaloso momento de tensión en Brasil - Argentina por el agente de Anvisa.

El duelo entre Brasil y Argentina fue suspendido tras el escándalo de Anvisa.

“Aclaramos que en la declaraciones de salud de los viajantes no consta que los mismos hayan estado en el Reino Unido en el campo de ‘Historial de viajes’ en los últimos 14 días. Informamos además que todas estas declaraciones fueron llenadas por una única persona: el señor Fernando Ariel Batista, de la Asociación del Fútbol Argentino (...)”, reza uno de los párrafos del documento.

De esta forma, Batista se vio involucrado en el escándalo y tuvo que salir este mediodía a aclarar esta insólita situación.

“Me tomó por sorpresa”, dijo el Bocha, que esta mañana estuvo presente en el predio de River en Ezeiza con el objetivo ver el partido de Reserva entre el equipo Millonario e Independiente. El entrenador de las juveniles, de reciente paso por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la Sub 23, aclaró que luego de la participación en la cita asiática se tomó unas vacaciones en Estados Unidos y hace una semana regresó a la Argentina, donde cumplió con la cuarentena obligatoria impuesta a los viajeros.

Fernando Batista, junto a Víctor Blanco y Claudio Tapia.

En diálogo con ESPN, Batista explicó: “Primero, yo estaba fuera del país, llegué el domingo pasado de Estados Unidos y hoy pude empezar a tener vida normal luego de la semana de cuarentena. Después, yo no tengo esa facultad para firmar una declaración jurada, yo soy entrenador de AFA, no tengo nada que ver”.

Aunque intentó tomárselo con humor, el entrenador admitió sentir bronca por la aparición de su nombre vinculado a un tema tan sensible. “No toqué Brasil, no toqué Venezuela, estaba en la casa de un amigo en Estados Unidos y después hice cuarentena de una semana. Ayer me senté a ver el partido como todos y después se suspendió”.