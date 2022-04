Josito Di Palma largó desde la pole y era el líder de la final del Top Race en Viedma en el arranque, pero un toque de Diego Azar lo hizo despistarse y perder posiciones. Luego, el arrecifeño pudo avanzar en el clasificador y subir al podio en el segundo lugar. Allí, no ocultó su enojo por lo que pasó.

“No acepto burradas. Acepto una mala maniobra, pero burradas no. No fue un toque de costado de carrera, fue una burrada y es el campeón, eso es lo que más me preocupa. No quiero decir nada más porque estoy caliente. Le quiero agradecer al equipo que me entregó un gran auto. Me quedo con ganas de ganar, pero sé que con este equipo lo voy a hacer”.