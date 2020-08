Abril Ramírez: “Hasta que no esté en la convocatoria no voy a caer”

La noticia la encontró en esa transición entre la adolescencia y la adultez, hacia la que camina con una sonrisa que la acompaña a todos lados. Sin embargo, los últimos días no fueron los mejores tras el fallecimiento de su abuelo Alfredo. Por eso, ella se guardó por unos días la novedad, hasta que encontró el momento para contarla: Gregorio Martínez, el nuevo entrenador de la Selección Argentina de básquet femenino, la incluyó en una lista de seguimiento de cara a próximas citaciones. El “todavía no puedo creerlo” aparecerá en varios pasajes de la nota. Aunque ya vistió la camiseta argentina U18 en los Odesur de Cochabamba 2018, en Bolivia, este momento la pone más cerca de jugar con su ídola: Melisa Gretter.

-¿Cómo estás viviendo este momento?

-Con alegría; muy contenta. Todo esto era inesperado. Hasta que no esté en la convocatoria, no voy a caer (risas). El hecho de estar con Meli, Andrea (Boquete) y Natacha (Pérez), a quienes tengo allá arriba, es increíble.

-Anteriormente fuiste citada a los Odesur 2018, pero nunca a la Selección Mayor, ¿cómo te lo anunciaron?

-Por correo electrónico. Ahí me explicaron que no era una convocatoria, sino una lista de seguimiento. No lo podía creer. Luego me comuniqué con Gregorio a través de una videollamada. Ya estaba muy motivada porque a mitad de este año iba a jugar con Corrientes Básquet la Liga por primera vez y con la pandemia todo se cortó, así que ahora estoy más motivada aún.

-¿Qué te dijo Gregorio?

-Me dio la bienvenida y me explicó que era un seguimiento. Además me dijo que tenía que entrenar mucho para llegar de la mejor manera a una posible convocatoria (NdR: La idea del cuerpo técnico es, si la pandemia lo permite, armar una concentración en septiembre).

-¿Cómo estás entrenando?

-Le pedí a Federico Bernal, el preparador físico de la selección, una rutina. Además, estoy entrenando dos veces por semana en el club (NdR: Andes Talleres). Hacemos físico y trabajos individuales con pelota: técnica de tiro, pases y movimientos.

Con Victoria (Gauna), con quien entrenó en el club, hablamos y estamos muy motivadas. Todavía no caigo. Es una experiencia para aprender

-¿Qué te genera la ausencia de competencia?

-Ansiedad. Tengo que arrancar de nuevo. En setiembre del año pasado me fui a jugar a Bolivia y cuando estábamos entrenando se desató el conflicto político allí y solo pudimos jugar cuatro partidos. Desde entonces no he vuelto a jugar. ¡Necesito competición urgente! (Risas).

-Además pudiste conversar con el preparador físico y el nutricionista...

-Hablé con ellos, aunque con Luciano (NdR: Seppa, el nutricionista) todavía tengo que conversar porque no le he pasado mi peso y otros detalles. Por ahora estarán un poco más pendientes de la U18, pero nos dijeron que están a nuestra disposición para lo que sea.

-Siempre dijiste que tu sueño era ver tu nombre en la camiseta de la Selección Argentina...

-La única oportunidad que tuve hasta el momento fue en los Odesur. Nunca había vivido algo así; fue una experiencia increíble.

-¿Te animás a jugártela: pasas el listado y te metés en la convocatoria?

-¡Más vale; tengo unas ganas!

Gregorio Martínez, entre la preselección U18 y Las Gigantes

“Ganarle tiempo al tiempo”, repite Gregorio Martínez. Ni bien asumió, el nuevo head coach de los seleccionados femeninos puso rápidamente manos a la obra en dos frentes. “Empezamos con lo urgente”, confió el entrenador multicampeón con el femenino de Unión Florida que, en las últimas tres temporadas, dirigió a Obras en la Liga Nacional masculina. Lo primero fue armar una preselección de U18 para comenzar a trabajar teniendo en cuenta que en diciembre (del 6 al 12) todavía está programado el FIBA Américas en Colombia, clasificatorio para el Mundial U19 del año que viene. Y segundo comenzar a desandar el camino con la Mayor, primero armando una lista de seguimiento para luego sí, individualmente, que el entrenador pudiera hablar con cada una de las chicas para presentarse, explicar su forma de trabajar y ponerse a disposición.

Y entre las jugadoras que figuran, además de Abril Ramírez, aparecen otras mendocinas: Andrea Boquete, Agustina Leiva, Victoria Gauna y Natacha Pérez.

“Con las mayores armamos un listado grande para ampliar la base de selección. A las jugadoras que habitualmente están en el roster nacional les agregamos otras que queríamos empezar a ver, y todo el plantel U19 que jugó el Mundial 2019 (terminó en el 12° puesto). No es una convocatoria ni una preselección, lo aclaro, porque el próximo torneo es recién en mayo del año que viene, pero necesitamos sí realizar este monitoreo y estar en contacto con ellas porque en el 2021 tendremos un calendario muy intenso”, amplió Martínez.

Así arrancó la actividad del femenino, sin perder tiempo y buscando potenciar recursos y que el futuro no agarre a nadie desprevenido.