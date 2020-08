A una rúbrica de volver a Mendoza

El hado de Luciano Ariel Theiler parece estar signado por el Club Deportivo Maipú. Porque fue justamente esa lacerante derrota (0-4) ante el Cruzado, el 28 de octubre de 2019, la que le dio el empujón de salida en su breve ciclo como entrenador de Independiente Rivadavia. Y es el propio Maipú, su otrora verdugo, el que ahora le tiende la mano con un guiño cómplice para que asuma el cargo de conductor del Cruzado, nada menos que un puesto que durante muchos años tuvo un dueño exclusivo: Carlos César Sperdutti.

El joven DT cordobés, de 39 años, nacido en la localidad de Justiniano Posse, se encuentra en San Francisco, Córdoba, a la espera de que se finiquite el acuerdo contractual entre su representante (Mariano Caporale) y la empresa (MM Soccer) que dirige el fútbol profesional del Botellero.

“Están definiendo algunos detalles del contrato. Y como todavía no firmé, no puedo decir que soy el técnico de Maipú. He hablado y he tenido reuniones con la empresa, pero para poder decir que soy el entrenador tengo que firmar el vínculo”, aseguró Luciano Theiler en comunicación telefónica con Los Andes.

Fue justamente el equipo dirigido en aquel entonces por el popular “Gringo” el que realizó un partido estupendo aquella noche de Copa Argentina en el Gargantini y le bajó la persiana a la era de Theiler como DT de Independiente Rivadavia.

A pesar de que muchos futbolistas, dirigentes y colegas hablan maravillas de su forma de trabajar, su campaña en el Azul no fue para nada buena. De hecho, apenas sumó once puntos en diez partidos. Fueron 3 triunfos, 2 empates y 5 derrotas.

“Mi etapa en Independiente tuvo un valor muy grande porque me sirvió mucho para aprender. Es algo que no se consigue con los libros ni mirando videos, sino en el día a día. Esta es una profesión muy amplia y muy compleja, soy un técnico joven que necesita aprender, adquirir experiencia y vivir el día a día para poder crecer, aprender y mejorar. Todo eso lo pude ir adquiriendo de a poco en Independiente, después los resultados son otro tema. Trabajamos y tratamos de hacer lo mejor posible, pero esto es fútbol y el resultado es el que termina juzgando todo”, analizó Theiler.

Me gusta mucho Mendoza, es una provincia muy futbolera y tengo grandes recuerdos. Mi experiencia en Independiente fue muy positiva porque soy un DT joven y aprendí mucho

Hasta el 15 de marzo pasado, Theiler se desempeñó como entrenador de Alumni de Villa María. Bajo su conducción el equipo disputó varios partidos de pretemporada previos al debut en el torneo Apertura, en el que perdió 1-0 con Alem en Villa Nueva. ¿Cómo es su situación con el fortinero villamariense? Él mismo lo explica: “Con Alumni no tengo nada a nivel contractual. Sólo estaba colaborando porque el presidente es amigo, necesitaba un entrenador y fui a darle una mano hasta que me saliera algo profesional. Trabajé solamente dos meses, del 15 de enero al 15 de marzo, después empezó la pandemia y se suspendió el fútbol. Fui para estar activo y seguir aprendiendo. Era mucho más fácil quedarme en mi casa, pero preferí ir para estar en movimiento”, aclaró el ex DT de Instituto, quien en su cuerpo técnico tiene como ayudante a un exdefensor de Atlético San Martín: Claudio Demaría.