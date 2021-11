A un paso del Mundial: qué tiene que pasar para que Argentina clasifique este martes a Qatar 2022

Enviados especiales a San Juan

La Selección Argentina desborda de optimismo, aunque con la debida cautela. Es que con un triunfo frente a Brasil, esta noche en San Juan por la 14ta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, más una combinación de resultados, los de Lionel Scaloni se asegurarán el boleto a Qatar 2022.

Con 28 puntos (y el polémico encuentro suspendido ante Brasil aún por resolverse), los de Leo Messi están prácticamente adentro de la cita mundialista. Pero matemáticamente todavía no lo puede festejar. Es por eso que la jornada futbolera de martes podría resultar fundamental para las aspiraciones albicelestes.

Qué necesita Argentina para meterse en el Mundial

Para empezar, tiene que ganar. Quedarse con los tres puntos ante Brasil -que no contará con sus figuras Neymar y Casemiro- es fundamental. Luego, esperar que se den dos de estos tres resultados: que Uruguay venza en su visita a Bolivia, que Chile no derrote a Ecuador y que Colombia no le gane a Paraguay.

Aunque en el horizonte asoma otra chance que podría darse, un poco menos probable. En caso de empate entre Argentina y Brasil, el campeón de América deberá esperar la siguiente combinación de resultados: que Colombia, Uruguay y Chile pierdan sus compromisos y que Perú derrote a Venezuela.

El juego entre Argentina y Brasil comenzará a las 20.30, será controlado por el uruguayo Andrés Cunha y lo televisarán la TV Pública y TyC Sports.