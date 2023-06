A pesar de la eliminación, Tapia optó por el silencio y Mascherano sigue siendo el DT de Argentina

El DT del seleccionado juvenil, Javier Mascherano, continúa en su cargo a pesar de la eliminación en el Mundial Sub 20 de la categoría a manos de Nigeria, en octavos de final. El ex River había puesto su renuncia a disposición de las autoridades de la AFA apenas consumado el adiós en la Copa del Mundo, pero el presidente afista, Claudio Tapia, optó por el silencio en los últimos días. En consecuencia, el “Jefecito” sigue al frente.

Encarado por los medios de comunicación en San Juan y tras el 0-2 frente a los africanos, Mascherano había hecho su análisis sembrando interrogantes. “Creo más que nunca, en la derrota, creo más que nunca. Antes del partido lo dije: ‘en el fútbol, como en la vida, cuanto más grande es el escenario, más importante es acercarse a las convicciones’ y nuestra manera de jugar era ésta”, dijo sin asegurar su continuidad en el proceso de preparación de los chicos.

La pronta partida de Argentina, máximo ganador de la categoría Sub 20 con seis títulos, dejó mucha tela para cortar y se aguardan definiciones a corto plazo, una vez finalizado el Mundial que, justamente, se desarrolla en nuestro país y que culminará el domingo 11 de julio en La Plata, Buenos Aires.

Mascherano, ¿seguirá al frente de la Selección Sub 20? / @Argentina

“Tenemos que entender que el fútbol evolucionó y cambió bastante en los últimos 15 años”, fue la frase de Mascherano ante la consulta de Télam sobre la racha negativa que arrastra el seleccionado juvenil. Y agregó: “Antes, quizás, con la calidad y la jerarquía de los jugadores argentinos alcanzaba. Hoy hay que agregarle mucho más contenido porque los rivales también lo tienen”.

En tanto, Mascherano no se ha pronunciado ante los medios de prensa en el marco de su futuro inmediato después de las declaraciones post derrota. En esa oportunidad, el ex volante central de la Selección Argentina había dicho que “Antes de volver (al cargo) hablamos con ‘Chiqui’ y le dije que mi renuncia iba a estar todos los días en su escritorio. Cuando quiera y sienta que no soy indicado, me voy a casa y no hay problema. Mientras él crea que tenga que seguir, aquí estaré”.

Y añadió: “Me dolió que los chicos no tuvieran la recompensa que merecían. Pretender que en esta categoría no haya errores es ser un necio. Sabíamos que íbamos a tener algún desajuste y la verdad es que los pagamos carísimo”.

Por otra parte, Claudio Tapia, presidente de la AFA, optó por el silencio. Sabido es que el mandamás de calle Viamonte pretende que Mascherano siga, pero el asunto no está definido.

El seleccionado argentino Sub 20 no tiene en el horizonte próximo competencias oficiales. El próximo objetivo es el Preolímpico que definirá dos plazas sudamericanas para los Juegos de París 2024.

En principio y según anunció la Conmebol en julio del año pasado, Venezuela será el organizador del torneo, que no fue contemplado en el calendario oficial de Conmebol 2023 y debería realizarse a principios del año que viene.