A lo “Loco” Bielsa: Diego Flores cambió a Alan Cantero siete minutos después que ingresó

Diego Flores muestra en cada entrenamiento y en cada partido que la doctrina que pregona Marcelo Bielsa la tiene bien incorporada y que no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones y la muestra fue que reemplazó a un jugador que había ingresado nueve minutos antes.

El partido con Tigre estaba empatado y a Godoy Cruz le costaba encontrar espacios y por eso el entrenador cordobés decidió sacar a Ezequiel Bullaude y mandar a la cancha a Alan Cantero para tratar de ganar el encuentro a los 39 minutos del segundo tiempo.

Todo Godoy Cruz festeja el gol de Martín Ojeda que le permitió al Tomba derrotar a Tigre y pasar a semifinales de la Copa Argentina.

El sanjuanino ingresó bien, al punto que le cometieron la infracción que terminó con el gol de Martín Ojeda a los 43 minutos e inmediatamente Flores mandó a llamar al juvenil Bruno Leyes para aguantar el resultado, pero todos se sorprendieron cuando el cartel mostraba el 20... sí el número de Cantero.

Apenas el futbolista salió de la cancha Flores se acercó y le pidió disculpas por la situación y fue a uno de los primeros que fue a saludar después del pitazo final.

El antecedente Bielsa

Está claro que Marcelo Bielsa marcó la carrera de varios jugadores que pasaron por sus equipos o selecciones y también sus colaboradores, quienes siguen sus formas y las respetan a “raja tabla” y Diego Flores no es la excepción.

Lo que pasó en el Mario Alberto Kempes con Cantero remonta a lo que pasó en 1999 cuando el “Loco” dirigía a la Selección Argentina y enfrentó a Holanda en un amistoso en Ámsterdam.

En ese encuentro Bielsa reemplazó a Ariel Ortega por Andrés Guglielminpietro cuando terminó el primer tiempo, pero como el cambio no funcionó como el entrenador esperaba decidió sacar al “Guly” 35 minutos después que había ingresado y mandar a la cancha a Hernán Crespo, lo que generó un revuelo en la prensa de aquellos años, pero que salió bien ya que Argentina estaba perdiendo el partido y lo terminó empatando gracias al gol de Gabriel Batistuta.

La explicación del “Loco” fue: “Me equivoqué con el cambio del ‘Guly’ por Ortega. No fue acertado porque el partido merecía a un jugador de sus mismas características. Pensé que con Guglielminpietro podríamos haberle causado preocupaciones a los holandeses por el sector derecho, como lo había hecho Orteguita junto a Zanetti. Pero la modificación no fue acertada, le hice muchas indicaciones pero no le encontró la vuelta al puesto”, había reflexionado tras el partido el propio Bielsa.