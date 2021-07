A la conquista del olimpo

Tras la postergación de un año y medio debido a la pandemia del coronavirus, los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se llevarán a cabo de manera oficial desde hoy y hasta 8 de agosto. Y como siempre, habrá presencia mendocina con cinco atletas que buscará llegar a algún podio en la reunión más importante del deporte mundial en su conjunto. Ellos, son:

Rodrigo Isgró: El joven rugbier surgido de Mendoza RC, se presentará junto a los Pumas 7, en un grupo que también integran Corea del Sur, Australia y, la gran temida Nueva Zelanda. El mendocino compartirá la experiencia con Santiago Álvarez Fourcade, Lautaro Bazán Vélez, Lucio Cinti, Rodrigo Etchart, Luciano González Rizzoni, Santiago Mare, Ignacio Mendy, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Gastón Revol y Germán Schulz. Y como a cuartos de final acceden los dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros, al seleccionado de seven les alcanzará un triunfo y una buena diferencia de puntos para pasar a la ronda final del rugby olímpico y a la chance de una medalla. “Estamos muy ilusionados. Sabemos que es una zona difícil, pero para ganar una medalla hay que ganarles a todos. Hoy solo pensamos en ajustar detalles para llegar de la mejor manera”, nos dijo hace un tiempo.

Celia Tejerina: Viene de realizar su primera experiencia olímpica en los Juegos de Río de Janeiro 2016 y para esta cita nipona, la windsurfista marcará un hecho histórico. Será, después de Ernesto Contreras -juninense de nacimiento y godoycruceño por adopción-, quien vuelva a poner el nombre departamental de Godoy Cruz en el historial de participaciones nacionales. Celita, como se la conoce en Mendoza, tiene 27 años y llega con la meta de mejorar el 21º puesto de Río, en la modalidad RS:X, especialidad que se despide de las Olimpíadas ya que en París será reemplazada por la IQFoil.

Celia Tejerina afrontará en Tokio, su segunda participación olímpica. Mendoza

“Es difícil saber para qué estoy, porque no tuve mucha competencia. Ojalá que allá me lleve una sorpresa y pueda estar entre las tres primeras”. Tejerina, además contó sobre la rigurosidad de los protocolos por la pandemia: “Son súper estrictos, ordenados y cumplidores, así es que en eso confío un montón”.

Agustín Loser: voley. Considerado como el mejor jugador mendocino de todos los tiempos, tiene 23 años y mide 2.01 m. Con la Selección fue subcampeón Sub 19 en 2015, campeón Mundial Sub 23 en 2017, mejor atacante de la Copa del Mundo de mayores de 2019 y medalla de oro en los Panamericanos de Lima 2019. Es el segundo voleibolista local, después de José Luis González, que nos representará en una cita olímpica. “Es el torneo más importante de todos. Pero la preparación es la misma, tratando de estar siempre al 100%. Los entrenamientos fueron de muy buen nivel porque dejamos todo para tratar de poner a la Selección lo más arriba posible”, dijo el central alvearense.

Emiliano Bosso: El arquero, ex Universidad Nacional de Cuyo y de diferentes seleccionados provinciales, actualmente juega GEBA y estudia para Contador Público Nacional en la Universidad de Buenos Aires. Fue sumado a Los Leones por iniciativa del entrenador Carlos Retegui, donde formará parte del grupo con: Juan Manuel Vivaldi, Lucas Vila, Leandro Tolini, Nahuel Salis, Lucas Rossi, Matías Rey, Ignacio Ortiz, Agustín Mazzilli, Lucas Martínez, Juan Martín López, Nicolás Keenan, Pedro Ibarra, Diego Paz, Thomas Habif, Maico Casella y Agustín Bugallo.

Gastón Alto: Luego de su triunfo sobre el chino Jiaji Wu por un 4 a 2, el hombre de 35 años obtuvo su primera clasificación a un juego olímpico. Será el segundo tenismesista que represente a Mendoza luego de la presencia de Oscar González en Atenas 2004. El hombre de los registros del Club Mendoza de Regatas se presentará en su disciplina desde mañana y sueña con hacerlo hasta el 6 de agosto, donde serán las finales.

“Lograr la clasificación a los Juegos fue una alegría enorme. Se lucha toda la vida por obtener esa plaza. Realmente no somos potencia a nivel mundial por el momento. Si bien estamos mucho más ceca de Europa, las potencias continúan siendo los asiáticos. China en lo más alto, después Alemania, Corea, Japón y el resto viene más abajo. Juegan los mejores del mundo, cuatro o cinco jugadores por continente, por lo que avanzar un partido sería extraordinario”, dijo Alto.

Gastón Alto, el segundo tenismesista mendocino en llegar a una cita olímpica, después de Oscar González (Atenas 2004). Gentileza

Sobre estar en el grupo selecto de cinco mendocinos que están en suelo japonés, Gastón Alto, contó: “Es un orgullo representar a Mendoza y al país”. “Tenemos que testearnos seguido, no sé si todos los días. No podemos salir de la Villa y no tengo idea si podremos ver otros deportes en los tiempos libres”, cerró.

Los estrenos de nuestros atletas

Bosso, Loser y Alto serán los primeros mendocinos en ver acción en Tokio. El voleibolista afrontará con la Selección el primer partido del grupo ante Rusia a las 2.20 de mañana; mientras Gastón se cruzará con el español Alvaro Robles (63), alrededor de las 4.30 en el Gym Tokio Metropolitan. Si sortea exitosamente el debut se medirá en segunda ronda con el esloveno Darko Jorgic (28), decimoctavo favorito. En los Juegos Panamericanos Lima 2019, Alto y Horacio Cifuentes sumaron dos medallas de plata en el dobles masculino y la competencia por equipos.

También debutarán Los Leones con Emiliano Bosso, cerca de las 0.15 del sábado ante España. Mientras que Celia Tejerina tendrá las primeras 3 series de RSX femenino el domingo 25 de julio desde las 3.05 de nuestro país

Finalmente, el domingo 25 a las 22.30, será el primer partido de Rodrigo Isgró y Los Pumas 7s en los Juegos Olímpicos. El rival será Australia.