A Karen Alaniz no le alcanzó con el “peleón” que hizo

Le costó arrancar, tomar decisiones y protagonismo y eso de alguna manera le terminó pasando factura en las tarjetas , pese a que le puso garra y corazón, no le alcanzó Karen Alaniz (5-4-1-1 nocaut; 59.600kg) para convencer al jurado y arrebatarle la corona a la sanjuanina Yamila Abellaneda (11-4-3nocauts; 60,550 kg), quien retuvo el título Argentino ligero en su primera defensa, tras diez duros rounds y se impuso en fallo unánime en el combate de semifondo disputado en Complejo Deportivo del Club Camioneros. Una derrota que duele porque en un momento la mendocina logró equilibrar las tarjetas luego de haber dado ventaja en las primeras vueltas. Los guarismos fueron los siguientes: Edgardo Codutti 97 a93, Javier Geido 96,5 a 94, y Hugo Vainesman 97 a 93. La tarjeta de Más Deportes fue 97,5 a 97,5.

La pupila de Roberto Castillo estuvo estática durante esos asaltos y lanzó pocos golpes frente a una movediza representante de los camioneros, que trabajó desde la larga distancia con el jab en punta y con el cros de derecha llegó siempre al rostro de Alaniz, a quien le costó entrar en ritmo y apostó al contragolpe, y recién en el quinto episodio se animó más cuando conectó un cruzado de izquierda y otro upper que frenaron a la campeona. Y otra vez la faena quedaba inconclusa por falta de continuidad de la pupila de Castillo. Las piñas de Alaniz sacudieron Abellaneda, que devolvió las gentilezas con el cross corto y la izquierda de volea que no lastimaron. Cuando Karen propuso Abellaneda prefirió desplazarse a los laterales para no correr riesgos. Igual, Alaniz ganó en confianza y logró mayor protagonismo, el desarrollo de la pelea se tornó parejo y los cruces fueron a la zona alta donde la retadora sacó una leve ventaja. En el cierre la mendocina salió decidida a buscar una definición y ganó la pulseada, pero el jurado no lo vio así y terminó premiando a la sanjuanina Abellaneda, que marcó el ritmo hasta la mitad de la pelea y eso le jugó en contra a la mendocina en rodeo ajeno.

Lo lamentable fue la exageración en las tarjetas por parte de dos jurados. Lo valioso para Karen Alaniz, más allá de la derrota con Abellaneda, es que sacó chapa de candidata para este tipo de eventos, teniendo en cuanta que fue la primera vez que combatió a 10 rounds por un título y en una categoría que no es la suya, aunque tampoco le quedó muy grande que digamos.