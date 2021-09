A Djokovic lo mandaron a lavar los platos y rezonga: “Seguro que Roger y Rafa no tienen que pasar por esto”

La mujer de Novak Djokovic, Jelena, grabó al tenista número 1 del ranking de la ATP, lavando los platos en su casa a poco de haber derrotado al italiano Matteo Berretini, en los cuartos de final del US Open.

Según explicó Jelena es la forma en la que el tenista serbio baja la adrenalina luego de los partidos. Por lo que la mujer compartió en su cuenta oficial de la red social un video del serbio realizando tareas domésticas la misma noche en que había obtenido su pase a las semifinales del último Grand Slam del año. Y escribió: “Así medita Novak después de su partido nocturno en el US Open. Él es mi jugador más valioso en la cocina”.

En el video se lo puede ver al jugador en un divertido intercambio de palabras con su esposa, donde él rezonga.

Jelena le dice: “¿No te gustó quebrar raquetas y estar haciéndole ojitos a la jueza...?”.

Nole: “No. Primero a las raquetas me las regalan... Después, la jueza me miraba a mi. No sé, porque creía que le podía pegar un pelotazo”.

Luego el N°1 reclamó: “Jugué mas de 3 horas anoche y me mandas a lavar los platos. No hay justicia en esto...”.

Jelena: “Termina rápido que tienes que ir hacer la cama”

Y luego el tenista remata diciendo: “Seguro Roger (Federer) y Rafa (Nadal) ni tienen que pasar por esto”.

Djokovic, luego de esta noche, ganó la semifinal ante el alemán Alexander Zverev y posteriormente, en la final, cayó contra el ruso Daniil Medvédev.