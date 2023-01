A Diego, a “Abu” o a Dios: a quién le pidió Messi que Montiel metiera el último penal

A más de un mes de la final del Mundial Qatar 2022, Lionel Messi rompió el silencio y brindó una entrevista a Andy Kusnetzoff para “Perros de la Calle” transmitido por Urbana Play.

En esta charla se tocaron varios temas referidos a la carrera del astro rosarino y a lo acontecido durante los momentos definitivos de esta competición, como el partido contra Países Bajos y la reacción al estilo Topo Gigio, hasta la dramática definición contra Francia.

Lionel Messi

Sobre este partido, Messi le puso fin a uno de los misterios más grandes que rondaron el mundo de internet en el último tiempo. Se trata de la plegaria que realizó segundos antes de que Gonzalo Montiel disparara el penal decisivo que significaría la consagración albiceleste.

Agüero llevando en andas a Messi en el Mundial de Qatar (AP)

Messi reveló por quién rezó antes del penal decisivo

Andy Kusnetzoff le consultó a Leo Messi acerca de estos rumores, donde algunos usuarios aseguraban que miró al cielo y le pidió a Maradona diciendo “vamos Diego”, aunque otros sostienen que le pidió el milagro a su abuela Celia murmurando “Puede ser hoy, abu”.

Lo cierto es que el propio Messi le puso fin a los rumores y expresó: “En realidad no me acuerdo bien, pero creo que le hablaba a Cachete (Gonzalo Montiel) que iba a patear. Que lo meta, que no nos haga sufrir más, que lo meta. Pedirle a Dios como siempre en mi vida y mas en ese momento, pero creo que iba por ahí. Decirle a Montiel dale terminálo acá. Era como pedirle a él y a Dios que se termine”, explicó.

Además, Messi contó no volvió a ver la final y lo que sintió previo a levantar la Copa del Mundo: “La vi ahí y no podía no besarla, me llamaba. Ya está vení, vení, agarrame que ahora si la podés tocar. La vi ahí que brillaba, no lo pensé, la fui a besar”, sentenció el capitán argentino sobre el momento en que se topó con el trofeo antes de la coronación oficial.