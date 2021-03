A cuatro meses del fallecimiento de Maradona, su hija Dalma copó las redes sociales y aseguró que jamás se callará la boca

El 25 de noviembre falleció Diego Armando Maradona . Hoy, a cuatro meses de su muerte, todavía se siguen conociendo nuevos audios entre los personas que estuvieron al lado de suyo en los últimos meses. Dalma , una de sus hijas, se expresó en sus redes sociales con un fuerte mensaje: “Me van a tener que matar para que me calle la boca”.

“A 4 meses les digo a todos que no voy a parar hasta verlos presos... A TODOS! Me van a tener que matar para que me calle la boca... Y los voy a nombrar a todos esta vez... MAFIOSOS HDP NO LES TENGO MIEDO! ”, escribió Dalma en su cuenta personal de Instagram.

El estado de istagram de Dalma Maradona.

El audio de Luque que vaticinó la muerte de Diego Maradona

En estas nuevas conversaciones que dio a conocer Telefe Noticias se escucha como Luque mantiene un diálogo telefónico con Jony Espósito, sobrino del Diez, en el cual hablan de los excesos del astro argentino: “Él (Maradona) sabe que hay un cuartito lleno de alcohol. No es boludo. O son las pastillas o es el alcohol, pero no se puede así”.

Tras los dichos de Esposito, Luque advierte al sobrino: “Entiendo, pero hay que tratar de administrárselo y de última que no tome las pastillas porque se va a pasar de rosca y más si está todo el día ahí. En serio, se puede morir. Puede hacer un paro cardiorrespiratorio. Se pasa un poco y no hay vuelta atrás”.

Luego, en los escalofriantes audios se puede evidenciar como el médico de cabecera de Maradona le plateó un posible escenario de muerte, al en su momento DT de Gimnasia, si seguía manteniendo dicho estilo de vida: “Yo le dije ‘Diego, te vas a morir de un paro cardiorrespiratorio porque tomás pastillas para dormir y tomás alcohol’. Sin embargo, lo realmente pavoroso es la respuesta del campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986 ante la advertencia de Luque: “Tordo, te la voy a hacer corta, toda mi vida me sacrifiqué, dejame tranquilo”.