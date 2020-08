A Botafogo le anularon dos goles y su arquero destrozó la cabina del VAR

El Inter de Porto Alegre del “Chacho” Coudet se consolidó en la cima del Brasileirao tras ganarle con polémica al Botafogo 2-0, luego que el VAR anulara dos goles de los locales.

Al término del partido, el arquero paraguayo Roberto “Gatito” Fernández perdió los estribos y pateó el monitor del VAR que se encontraba al costado del campo de juego y destrozó el aparato tecnológico. Aún se desconoce si el golero recibirá algún tipo de sanción.

Ya con la mente más tranquila, utilizó su cuenta de Instagram para reflexionar: “Con la cabeza fría ahora, por supuesto que lo lamento. No es una posición de la que esté orgulloso y no debería haberlo hecho. Conozco mi papel, sé que debo dar ejemplo. Pero todo tiene un límite y ni siquiera tenemos una forma de intentar mejorar las cosas en el arbitraje”, expresó el guardameta.

“El VAR llegó para quedarse y está ayudando mucho al fútbol en Brasil y en todo el mundo. Lo que no puede suceder es que los profesionales no estén preparados para usar una herramienta de este tipo. Nuevamente, asumo que no tuve la postura correcta al salir del campo. Todos conocen mi carácter y todo lo que he logrado construir hasta la fecha en mi carrera no sucedió de la noche a la mañana”, dijo.

“Pero con la cabeza cálida, y con todo lo que todos vieron en las decisiones arbitrales, es casi imposible no mostrar ningún tipo de reacción. Los atletas deben tener derecho a participar en esta construcción de nuevo arbitraje en el mundo. Lo que está sucediendo hoy no nos satisface. Apenas eso”, continuó diciendo.

“Continuaremos trabajando duro para traer lo mejor a nuestros fanáticos. Queremos que otras esferas que forman parte de un evento tan importante también se preparen con tanta responsabilidad”, sentenció.