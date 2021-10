Malbec, por enólogos mendocinos

Los brindis siguen sucediendo. El mes del malbec argentino aún no ha terminado y, en esta nota, nueve destacados enólogos mendocinos dan su opinión sobre la cepa emblemática nacional.

El significado de la uva para cada profesional, sus características, preferencias, recomendaciones para disfrutar y el motivo por el cual hoy cada uno levanta su copa de malbec, a continuación, para Guarda 14.

Silvio Alberto.

Silvio Alberto, enólogo – Bodegas Bianchi

El malbec argentino es la cepa con la que crecí profesionalmente. Pude descubrirla en un momento en que no era lo que significa y es hoy. Con el malbec, hemos logrado identificar al país con un varietal, algo que no ocurre con otra uva. Argentina pudo ser conocida a través de este varietal y fue la punta de lanza para poder penetrar mercados internacionales e incrementar ventas.

Para mí, una de sus características es su maleabilidad y versatilidad que le permite adaptarse a los distintos estilos de vinos, a los distintos tipos de terroirs. Tiene identidad propia, según la zona en que se produce, y su color, expresión de fruta, taninos amables, y dulzura cuando entra en boca son únicos.

Depende del momento de disfrute es el malbec que elijo. Tengo el gran honor de elaborar malbecs de distintas gamas. Me encantan y he podido descubrir el malbec de dos terroirs como el de Valle de Uco y San Rafael que me han sorprendido gratamente.

Mi brindis es pensando en este momento difícil que vivimos. El vino hermana, une, acerca, te permite compartir, relacionarte. ¡Qué mejor que brindar para que esta situación pase lo más rápido posible y podamos encontrarnos personalmente!

Adriana Martínez.

Adriana Martínez, licenciada en Enología – Mythos Wines Argentina

El malbec no sólo es nuestro principal cepaje nacional, sino también es el que nos abrió las puertas al mundo del vino a nivel internacional. Esto nos permitió resignificar y ampliar la economía vitivinícola. Su plasticidad tanto en los distintos suelos, altitudes y climas, como su versatilidad en la elaboración han sido la razón por la que grandes, medianas y pequeñas bodegas tengan en su portafolio al malbec como principal varietal.

Entre sus características, se destacan su intenso color violeta, aspecto que lo distingue por sobre las demás varietales tintas; su frutosidad, dulzura de taninos y armonía. Si se lo destina a una crianza en roble, se logran vinos longevos que pueden guardarse mucho tiempo manteniendo su calidad.

Me gustan los malbecs que provienen de zonas con excelente luminosidad, grandes diferencias de temperaturas entre el día y la noche, suelos pobres en materia orgánica, elementos que hacen a una completa madurez de las uvas, tanto de azúcares como de polifenoles. Si fuese en blend, me gustan mucho los cortes con cabernet franc, syrah y petit verdot.

Mi motivo principal sería brindar para que podamos combatir esta pandemia. Hoy, más que nunca, tenemos que levantar la copa y desear ¡SALUD! Que volvamos a trabajar y especialmente para cambiar nuestro rumbo hacia uno de mayor solidaridad y conciencia.

Santiago Mayorga.

Santiago Mayorga, enólogo – Bodega Nieto Senetiner y Cadus Wines

El malbec es el emblema de Argentina porque es una variedad de muy alta calidad y de gran versatilidad, que expresa notas muy distintas de acuerdo al manejo y a la zona donde se cultive. De manera que podemos encontrar muchos estilos y para todos los paladares.

Expresa las características del lugar donde se cultiva. Por eso, en mis malbecs busco potenciar la combinación de lo que proponen los distintos terruños, la añada y la pureza del varietal. Es un cepaje suave, equilibrado, que entrega vinos de muy buen color. Podemos encontrar desde vinos jóvenes, frescos, con muy buena fruta, hasta grandes vinos de guarda concentrados y de una mayor complejidad.

Siempre el malbec es una garantía de calidad, me gustaría brindar con un malbec de Valle de Uco, de la zona de Los Chacayes, cosecha 2014, porque ese año representa un nuevo estilo de varietal: con mucha fruta roja, pero con un aporte de notas especiadas y mentoladas, además de dulzura acompañada de acidez crocante y fresca.

El motivo de mi brindis sería para agradecer la llegada de este varietal que nos llevó al mundo con sus características especiales y de reconocida calidad; porque quien piensa en vino de Argentina piensa, primero, en malbec.

Noelia Torres.

Noelia Torres, enóloga – Bodega Ruca Malen

Es una variedad con gran presencia aromática a frutas rojas y negras con notas florales, con taninos dulces, lo que hace que sea un vino agradable. Es una cepa que se ha adaptado muy bien a los diferentes terroirs de Argentina mostrando distintas características en cada uno sin perder su elegancia y sedosidad. Otra de sus características es su versatilidad. Podemos encontrar desde vinos jóvenes frescos con muy buena fruta, hasta grandes vinos de guarda concentrados y de una mayor complejidad.

Es difícil elegir un solo tipo de malbec, pero me gustan los malbecs con paso por barrica, pero equilibrados; en los que las características de fruta, sedosidad y sucrosidad están equilibradas. Recomiendo un malbec de Luján de Cuyo. Se me vienen varias cosechas a la mente, pero la que más me marcó fue la 2011, por su untuosidad en boca y sus sutiles aromas a rosas.

Mi motivo de brindis es para poder abrazar y pasar un día con mis hijos, mi familia y mis afectos más cercanos. Y por la buena salud de todos.

Germán Di Césare.

Germán Di Césare, chief winemaker – Bodega Trivento

En el mundo decir malbec es sinónimo de Argentina. Para un argentino tiene el mismo significado que el asado o los amigos. Trasciende la variedad. Representa la vida misma de la industria vitivinícola argentina. Le dio la posibilidad de posicionarse en los mercados internacionales y nos puso en la mirada del consumidor global.

Es rico, fácil de entender, el consumidor lo acepta con mucho placer. Es muy noble, siempre atrae y seduce sin importar el estilo. Es una variedad muy plástica y versátil. Esto da la oportunidad de encontrar innumerables estilos y sorprende siempre con algo nuevo para desarrollar o investigar, como suelos, climas o blends.

Si sólo puedo elegir una botella, elegiría un malbec del Valle de Uco, de alguna de las microrregiones en las que estamos trabajando: San Pablo, Paraje Altamira o Los Sauces. Sin embargo, el malbec de Luján de Cuyo de 2017 es un excelente ejemplar para recomendar porque representa muy bien ese terruño y es altamente disfrutable.

Celebro porque terminamos una vendimia con muchas dificultades. Pero gracias a personas comprometidas y que pusieron todo su corazón, tendremos una cosecha sin precedentes para recordar por muchos años.

Omar Panella.

Omar Panella, enólogo – Bodegas López

El malbec es el gran responsable de la identidad de los vinos argentinos ante el mundo, si se quiere, el embajador de los vinos tintos. Es el varietal que más se exporta, con el consiguiente ingreso de divisas que ello genera y, por ende, la variedad tinta más cultivada a lo largo del país.

Debido a su plasticidad, nos brinda la posibilidad de abarcar una amplia gama de caracteres, que le aportan su propia identidad, según la zona donde se lo cultive. Nos ofrece amablemente representar fielmente el terroir.

Por su variedad y distintos estilos, es un gran desafío recomendar un solo malbec. Como varietal prefiero un vino frutado, bien jugoso y de estructura media; el cual estoy seguro que lo vamos a poder apreciar ampliamente en esta vendimia 2020. Si tengo que elegirlo como blend, se adapta muy bien cuando acompaña al cabernet sauvignon y merlot.

Si un brindis con malbec sirviera para unirnos y posibilitarnos conllevar la coyuntura actual en la que estamos inmersos como país y mundo, seria genial y mágico.

Rogelio Rabino.

Rogelio Rabino, ingeniero agrónomo y responsable de Viticultura y Enología - Bodega Kaiken

El malbec es nuestra cepa insignia, la bandera que nos representa en todos los rincones del mundo. Es la variedad que cuando uno está afuera se da cuenta que malbec es sinónimo de Argentina.

Es muy difícil determinar una característica general del malbec, porque eso es lo que hace linda a esta variedad, que encuentra características distintivas y diferenciales en cada terroir. En todos se desarrolla muy bien.

Yo disfruto dos tipos muy distintos de malbec y depende también del momento. Me gustan los malbec de Luján de Cuyo, sobre todo de Vistalba, que expresan las notas de fruta roja, concentración y gran volumen de boca. Pero también disfruto mucho los de Los Chacayes, con sus notas especiadas, su acidez y nerviosismo.

En este contexto que estamos viviendo con respecto al Covid-19, propongo hacer un brindis por la familia, los amigos y en especial por nuestro país.

Leandro Azin.

Leandro Azin, enólogo - Casarena Bodega y Viñedos y Mythic Estate Wines

El malbec argentino es el que nos da hoy la posibilidad de crecer como industria, logra hacernos visibles en el mundo, y que llevemos un vino de calidad natural que se ha adaptado a las condiciones climáticas de Argentina y Mendoza, obteniendo un producto diferenciador.

Cuando hablamos de características generales es muy difícil destacar algunas ya que el malbec es una variedad extremadamente noble y muy fácil de trabajar. Todas estas características tan versátiles lograron que la cepa se posicionara y fuera un boom, no sólo en vinos tintos, sino también en rosados, muy vendidos en la actualidad.

Si tuviera que elegir un malbec, por mi estilo elijo los cortes; porque como enólogo busco más complejidad y la personalidad de cada proyecto.

Por el momento que vivimos con respecto al Covid-19 brindo porque logramos terminar la cosecha y finalizarla con una gran calidad; cuidándonos entre todos. Ha sido un año muy lindo, muy duro, pero emocionante y apasionante.

Clara Roby.

Clara Roby, enóloga - Bodega Los Toneles

El malbec es nuestra cepa insignia, nuestra bandera en el mundo. Siempre digo que el viñedo es el padre y la madre del vino, y Argentina logró serlo para el malbec.

Es una variedad que da para hacer muchos estilos por su versatilidad. Se da muy bien en los distintos terroirs y micro terroirs expresándose de forma diferente. Los malbecs son siempre súper amables y bienvenidos para tomar.

Si tuviera que elegir uno, me quedo con el que elaboramos en el Valle de Pedernal; son maravillosos y muy diferentes a los de Mendoza. Son vinos sumamente complejos por las características climáticas y de suelo que presentan, tenemos muchísima concentración de hierbas aromáticas, como el tomillo y flores como lavanda en conjunción con las frutas rojas y negras.

En esta situación, brindo por el fin de la cosecha; brindo para que nos ayude a tomar conciencia del daño que le hemos hecho a nuestro planeta; y para que todo esto traiga unión y para que nuestro país salga adelante.